विज्ञापन



पुजारी की पुत्रवधू अर्चना ने आरोप लगाया कि दूसरे पक्ष के रिश्तेदार तीन गाड़ियों में सवार होकर मौके पर पहुंचे और उनके परिवार पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। अर्चना के अनुसार हमलावरों ने उनके पति के सिर पर कसी से वार किया जबकि उनके हाथ पर चाकू से हमला किया गया। घटना के दौरान परिवार के अन्य सदस्य भी घायल हो गए। शोर सुनकर आसपास के पड़ोसी मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव करते हुए उन्हें हमलावरों से छुड़वाया। विज्ञापन

अर्चना ने बताया कि दोनों पक्ष पुलिस को शिकायत देकर लौट रहे थे। इस दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने उन पर हमला कर दिया।

सिटी थाना प्रभारी सतपाल ने बताया कि मामले में दोनों पक्षों की ओर से शिकायत प्राप्त हुई है। पुलिस शिकायतों के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद तथ्यों के अनुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। पुजारी की पुत्रवधू अर्चना ने आरोप लगाया कि दूसरे पक्ष के रिश्तेदार तीन गाड़ियों में सवार होकर मौके पर पहुंचे और उनके परिवार पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। अर्चना के अनुसार हमलावरों ने उनके पति के सिर पर कसी से वार किया जबकि उनके हाथ पर चाकू से हमला किया गया। घटना के दौरान परिवार के अन्य सदस्य भी घायल हो गए। शोर सुनकर आसपास के पड़ोसी मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव करते हुए उन्हें हमलावरों से छुड़वाया।अर्चना ने बताया कि दोनों पक्ष पुलिस को शिकायत देकर लौट रहे थे। इस दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने उन पर हमला कर दिया।सिटी थाना प्रभारी सतपाल ने बताया कि मामले में दोनों पक्षों की ओर से शिकायत प्राप्त हुई है। पुलिस शिकायतों के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद तथ्यों के अनुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन

विज्ञापन

कैथल। शहर की नानकपुरी कॉलोनी स्थित सिद्धपीठ मंदिर के पुजारी और उनके परिवार पर तेजधार हथियारों से हमला करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पंजाब से तीन गाड़ियों में आए लोगों ने परिवार के सदस्यों पर हमला कर दिया। इस घटना में दो महिलाओं समेत पांच लोग घायल हो गए। विवाद कॉलोनी में स्थित 148 गज जमीन का बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है।