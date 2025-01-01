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कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिसकर्मियों को नियमित योग के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपनी सेहत के प्रति जागरूक करना रहा। एसपी मनप्रीत सिंह सूदन के आदेशानुसार और डीएसपी हरदीप सिंह के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में आयुष विभाग के योग प्रशिक्षक संदीप ने विभिन्न योगासन करवाए। उन्होंने पुलिसकर्मियों को प्राणायाम की अलग-अलग विधियों का अभ्यास भी करवाया। साथ ही प्रत्येक अभ्यास के शारीरिक और मानसिक लाभों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नियमित योग करने से शरीर स्वस्थ और सक्रिय रहता है। इससे मानसिक तनाव कम करने, एकाग्रता बढ़ाने और मन को शांत रखने में भी मदद मिलती है।लंबी ड्यूटी के बीच सेहत का ध्यान रखना जरूरीडीएसपी हरदीप सिंह ने कहा कि पुलिसकर्मियों की दिनचर्या काफी व्यस्त और चुनौतीपूर्ण होती है। कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण और अन्य जिम्मेदारियों के कारण उन्हें कई बार लंबे समय तक ड्यूटी करनी पड़ती है। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आराम और दिनचर्या के लिए भी पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। ऐसे में शारीरिक फिटनेस के साथ मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह मानसिक संतुलन बनाए रखने में भी सहायक है। नियमित योगाभ्यास से कार्यक्षमता, धैर्य और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इससे व्यक्ति तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी बेहतर तरीके से काम कर सकता है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से अपनी दिनचर्या में योग और व्यायाम के लिए नियमित समय निकालने की अपील की।नियमित अभ्यास से मिलते हैं कई फायदेयोग प्रशिक्षक संदीप ने भी पुलिसकर्मियों को बताया कि योग का लाभ तभी मिलता है, जब इसे नियमित रूप से किया जाए। इसके लिए किसी विशेष अवसर का इंतजार करने के बजाय रोजाना कुछ समय निकालना चाहिए। योग और प्राणायाम को जीवनशैली का हिस्सा बनाने से शारीरिक सक्रियता बनी रहती है और मानसिक रूप से भी व्यक्ति बेहतर महसूस करता है। कैथल पुलिस की ओर से फिट इंडिया मूवमेंट के तहत इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर कर्मचारियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा रहा है। पुलिसकर्मियों को अपनी सेहत का ध्यान रखने और नियमित व्यायाम अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।