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Kaithal News: बलिदानियों के पैतृक गांव के स्कूलों का नाम एमआईएस पोर्टल पर अपडेट

Sun, 08 Nov 2026 12:24 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 12:24 AM IST
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Names of schools in the ancestral villages of the martyrs updated on the MIS portal
संवाद न्यूज एजेंसी
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कैथल। पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन ने दीपावली के शुभ अवसर पर सभी शहीद जो 1962 से अब तक हुए सभी का यानी 100% बलिदानियों के पैतृक गांव के स्कूलों का नाम एमआईएस पोर्टल पर अपडेट हो गया। इस खुशी में सभी प्रशासन का ध्न्यवाद किया। प्रधान जगजीत फौजी ने बताया कि शहीदों के नाम स्कूलों के पोर्टल पर अपडेट 100% वाला जिला कैथल, राज्य ही नहीं पूरे भारतवर्ष का पहला जिला बन गया है। जल्दी ही इन शहीदों के स्मारक उनके नाम वाले स्कूलों में जिला परिषद कैथल के सौजन्य से बनकर तैयार होने वाले हैं। अभी तक 50% कार्य हो चुका है, बाकी का काम अभी तकनीकी कारणों से रुका हुआ है। हमें आशा है कि 16 दिसंबर विजय दिवस तक जल्द ही पुरा हो सकता है। एसोसिएशन प्रधान ने ये भी बताया कि 13 नवंबर शुक्रवार को ई सी एच एस पॉलीक्लिनिक कैथल के प्रांगण में स्पर्श पेंशन शिविर आयोजित किया जाएगा। उन्होंने शहीद स्मारक पर दीपावली के उपलक्ष्य में दी भी जलाए। इस मौके पर महासचिव जेडब्ल्यूओ दलबीर सिंह, एयरफोर्स प्रधान एचएफओ भीम सिंह गिल, एचएफओ महेंद्र सिंह राणा, कैप्टन मुख्तार सिंह जांगड़ा, सूबेदार मेजर रामफल चहल, सुबेदार मेजर खजान सिंह, रिसालदार कर्मवीर भाल उपस्थित रहे।
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