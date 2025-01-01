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मटौर के विद्यार्थी योगेश ने शिक्षा के क्षेत्र में गांव का नाम रोशन किया। मई 2025 में घोषित हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा के परिणाम में योगेश ने 500 में से 496 अंक हासिल करके प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। प्रशासनिक क्षेत्र में राजेश ने हरियाणा सिविल सर्विस (एचसीएस) अधिकारी के रूप में अपनी पहचान बनाई। इंस्पेक्टर प्रीतम सिंह ने भी पुलिस विभाग में अपनी सेवाएं देकर गांव का नाम रोशन किया है।विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक- मनीषा ने अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए कई पदक हासिल किए हैं। दिसंबर 2020 में जर्मनी में आयोजित विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। उनकी उपलब्धियों में एशियन चैंपियनशिप का कांस्य पदक, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दो स्वर्ण, दो रजत और दो कांस्य पदक भी शामिल हैं। राज्य स्तर पर 17 और राष्ट्रीय स्तर पर पांच पदक हासिल कर उन्होंने गांव की बेटियों के लिए नई मिसाल कायम की।खेल प्रतिभाओं को निखारने में जुटीं कोच बीता शर्मा- गांव में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए कोच बीता शर्मा भी प्रयासरत हैं। उनके नेतृत्व में लड़कियों को कबड्डी, खो-खो, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक सहित विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उनकी खिलाड़ी अंजू ने एथलेटिक्स में राज्य स्तर पर चौथा स्थान हासिल किया है। गांव में लड़कियों के लिए खेल नर्सरी शुरू होना भी खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।- अर्धसैनिक बल और सेना में निभाई महत्वपूर्ण जिम्मेदारीमटौर के रामनिवास ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में आईजी रैंक तक पहुंचकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई। इसी प्रकार सेवानिवृत्त कर्नल जगन्नाथ सिंह ने भारतीय सेना में सेवाएं देकर देश की सुरक्षा में योगदान दिया। दोनों की उपलब्धियां गांव के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं।- सेवानिवृत्त कर्नल जगन्नाथ सिंहपुलिस और प्रशासनिक सेवाओं में भी बनाई पहचानपुलिस विभाग में डीएसपी नायब सिंह वर्तमान में करनाल में सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने पुलिस विभाग में सेवाएं देकर गांव का नाम रोशन किया है। वे युवाओं के लिए प्रेरणास्त्रोत हैं।अधिकारियों की उपलब्धियां बताती हैं कि ग्रामीण परिवेश से निकलकर भी प्रशासनिक सेवाओं में उच्च मुकाम हासिल किया जा सकता है। गांव के ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्वों की उपलब्धियों को संकलित करके नई पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी है, ताकि युवा उनसे प्रेरणा लेकर शिक्षा, खेल, सेना और प्रशासनिक सेवाओं में आगे बढ़ सकें।- धर्मबीर जैलदार- मटौर की यह उपलब्धियां साबित करती हैं कि गांव की प्रतिभाएं किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं। देश की सुरक्षा से लेकर प्रशासनिक व्यवस्था, खेल मैदान और उद्योग जगत तक गांव के लोगों ने अपनी मेहनत से पहचान बनाई है। यही उपलब्धियां मटौर को क्षेत्र के गौरवशाली गांवों में शामिल करती हैं।- राजा रामजिस तरह से गांव मटौर शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है, यह गांव के लिए गर्व की बात है। यदि गांव में विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं, पुस्तकालय व मार्गदर्शन उपलब्ध करवाया जाए तो आने वाली पीढ़ियां और भी बेहतर उपलब्धियां हासिल कर सकती हैं।- मास्टर कुलदीप सिंह