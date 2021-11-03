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पुलिस प्रवक्ता प्रवीण श्योकंद ने बताया कि 26 अक्तूबर को सीआईए कलायत की टीम ने शिमला-कलायत रोड पर नाकाबंदी की हुई थी। इस दौरान पुलिस ने एक ट्रक की तलाशी ली तो उसमें से 54 किलो 864 ग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ। पुलिस ने ट्रक चालक गांव मंडवाल निवासी सतनाम सिंह को गिरफ्तार कर थाना कलायत में प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले की जांच के दौरान टीम ने ट्रक चालक सतनाम सिंह से पूछताछ की। इसमें सामने आया कि उसे यह नशीला पदार्थ मध्य प्रदेश निवासी कचरू खान ने सप्लाई किया था। प्रवक्ता ने बताया कि नशा तस्करी के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचने के लिए पुलिस मामले में जांच कर रही है।

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कैथल। 54 किलो 864 ग्राम डोडा पोस्त सप्लाई करने के मामले में सीआईए कलायत पुलिस ने मध्य प्रदेश के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के गांव गरौदा निवासी कचरू खान है। पुलिस ने ट्रक चालक से पूछताछ के आधार पर सप्लायर को गिरफ्तार किया है। अब आरोपी को अदालत में पेश कर पूछताछ की जाएगी।