Kaithal News: हाबड़ी में बीच-बचाव करने पहुंचे व्यक्ति पर लाठी-डंडों से किया हमला, बाजू में आई गंभीर चोट
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 30 Nov 2026 12:06 AM IST
Updated Mon, 30 Nov 2026 12:06 AM IST
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कैथल। पूंडरी थाना क्षेत्र के गांव हाबड़ी में बस अड्डे पर एक युवक के साथ हो रही मारपीट में बीच-बचाव करना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। आरोप है कि युवक से मारपीट कर रहे पांच से छह अज्ञात युवकों ने बीच-बचाव करने पहुंचे 46 वर्षीय बलवान सिंह पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। हमले में उनकी बाजू में गंभीर चोटें आईं। उनकी बाजू का ऑपरेशन करना पड़ा।
बस अड्डे पर प्रदीप के साथ हो रही थी मारपीट
पुलिस को दी शिकायत में गांव हाबड़ी निवासी बलवान सिंह ने बताया कि वे 22 नवंबर को गांव के बस अड्डे पर मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने देखा कि गांव का प्रदीप पुत्र मीनू राम कुछ पांच से छह युवकों के साथ मारपीट कर रहा था। युवकों की पहचान उसे नहीं थी। प्रदीप के साथ मारपीट होते देख उन्होंने बीच-बचाव करने का प्रयास किया।
बलवान सिंह के अनुसार जैसे ही उन्होंने युवकों को मारपीट करने से रोकने का प्रयास किया तो सभी ने उन पर ही हमला कर दिया। आरोपियों ने लाठी-डंडों से वार किए जिससे उनकी बाजू में काफी चोटें आईं। इसके बाद परिजन उसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूंडरी लेकर पहुंचे। वहां से चिकित्सकों ने उन्हें रेफर कर दिया। परिजन कैथल के एक निजी अस्पताल में ले गए, जहां उन्हें भर्ती करवाया गया और बाजू का ऑपरेशन किया गया। मामले की सूचना मिलने पर पूंडरी थाना पुलिस ने नागरिक अस्पताल कैथल से बलवान सिंह की एमएलआर प्राप्त की थी। इसमें दो चोटें दर्ज की गई थीं।
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डीएसपी सुशील प्रकाश ने बताया कि चिकित्सकीय रिपोर्ट और शिकायत के आधार पर पूंडरी थाना पुलिस ने मारपीट की धारा 190, 191(3), स्वेच्छा से साधारण चोट पहुंचाने की धारा 115(2) और स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने की धारा 117(2) के तहत अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है और मारपीट में शामिल अन्य युवकों की पहचान करने के साथ घटनाक्रम की पड़ताल की जा रही है।
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बस अड्डे पर प्रदीप के साथ हो रही थी मारपीट
पुलिस को दी शिकायत में गांव हाबड़ी निवासी बलवान सिंह ने बताया कि वे 22 नवंबर को गांव के बस अड्डे पर मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने देखा कि गांव का प्रदीप पुत्र मीनू राम कुछ पांच से छह युवकों के साथ मारपीट कर रहा था। युवकों की पहचान उसे नहीं थी। प्रदीप के साथ मारपीट होते देख उन्होंने बीच-बचाव करने का प्रयास किया।
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बलवान सिंह के अनुसार जैसे ही उन्होंने युवकों को मारपीट करने से रोकने का प्रयास किया तो सभी ने उन पर ही हमला कर दिया। आरोपियों ने लाठी-डंडों से वार किए जिससे उनकी बाजू में काफी चोटें आईं। इसके बाद परिजन उसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूंडरी लेकर पहुंचे। वहां से चिकित्सकों ने उन्हें रेफर कर दिया। परिजन कैथल के एक निजी अस्पताल में ले गए, जहां उन्हें भर्ती करवाया गया और बाजू का ऑपरेशन किया गया। मामले की सूचना मिलने पर पूंडरी थाना पुलिस ने नागरिक अस्पताल कैथल से बलवान सिंह की एमएलआर प्राप्त की थी। इसमें दो चोटें दर्ज की गई थीं।
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डीएसपी सुशील प्रकाश ने बताया कि चिकित्सकीय रिपोर्ट और शिकायत के आधार पर पूंडरी थाना पुलिस ने मारपीट की धारा 190, 191(3), स्वेच्छा से साधारण चोट पहुंचाने की धारा 115(2) और स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने की धारा 117(2) के तहत अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है और मारपीट में शामिल अन्य युवकों की पहचान करने के साथ घटनाक्रम की पड़ताल की जा रही है।