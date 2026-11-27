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पदाधिकारियों ने कहा कि अभियान के तहत अधिक से अधिक लोगों से संपर्क कर उन्हें विश्व हिंदू परिषद के कार्यों और उद्देश्यों से अवगत करवाया जाएगा। कार्यकर्ताओं से गांव और शहर में घर-घर संपर्क करने का आह्वान किया गया। जिला संगठन मंत्री सुखबीर सिंह ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद का हित चिंतक अभियान समाज के लोगों से संपर्क कर उन्हें संगठन के कार्यों से जोड़ने का अभियान है। अभियान के दौरान कार्यकर्ता लोगों से व्यक्तिगत संपर्क करते हैं और हिंदू समाज, संस्कृति, सेवा, सुरक्षा व सामाजिक समरसता से जुड़े विषयों पर संवाद करते हैं। अभियान के माध्यम से संगठन के कार्यों में सहयोग करने वाले लोगों को जोड़ा जाता है। बैठक में जिला उपाध्यक्ष वीरवार निर्मल, कलायत प्रखंड अध्यक्ष प्रियव्रत शर्मा, राजौंद प्रखंड अध्यक्ष अशोक सेरहदा, विशाल शांडिल्य और रघुवीर शास्त्री मौजूद रहे। पदाधिकारियों ने कहा कि अभियान के तहत अधिक से अधिक लोगों से संपर्क कर उन्हें विश्व हिंदू परिषद के कार्यों और उद्देश्यों से अवगत करवाया जाएगा। कार्यकर्ताओं से गांव और शहर में घर-घर संपर्क करने का आह्वान किया गया। जिला संगठन मंत्री सुखबीर सिंह ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद का हित चिंतक अभियान समाज के लोगों से संपर्क कर उन्हें संगठन के कार्यों से जोड़ने का अभियान है। अभियान के दौरान कार्यकर्ता लोगों से व्यक्तिगत संपर्क करते हैं और हिंदू समाज, संस्कृति, सेवा, सुरक्षा व सामाजिक समरसता से जुड़े विषयों पर संवाद करते हैं। अभियान के माध्यम से संगठन के कार्यों में सहयोग करने वाले लोगों को जोड़ा जाता है। बैठक में जिला उपाध्यक्ष वीरवार निर्मल, कलायत प्रखंड अध्यक्ष प्रियव्रत शर्मा, राजौंद प्रखंड अध्यक्ष अशोक सेरहदा, विशाल शांडिल्य और रघुवीर शास्त्री मौजूद रहे।

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कलायत। विश्व हिंदू परिषद की ओर से चलाए जा रहे हित चिंतक अभियान के लिए कलायत के कपिल मुनि मंदिर में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला संगठन मंत्री सुखबीर व निजानंद ने की। बैठक में राजौंद और कलायत प्रखंड के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में हित चिंतक अभियान की रूपरेखा पर चर्चा करते हुए कार्यकर्ताओं को अभियान को सफल बनाने के लिए जिम्मेदारियां सौंपी गईं।