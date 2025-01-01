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धुंध के मौसम में कम दृश्यता के बीच यह स्थिति सड़क हादसों का कारण बन सकती है। जींद रोड पर अनाज मंडी के पास करीब 20 स्ट्रीट लाइटें काफी समय से बंद पड़ी हैं। इस मार्ग से दिनभर बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही रहती है। इन दिनों किसान धान लेकर भी इसी रास्ते से अनाज मंडी पहुंच रहे हैं। शाम के समय अंधेरा होने के कारण वाहन चालकों को सड़क पर चल रहे वाहनों और आसपास की स्थिति का अंदाजा लगाने में परेशानी होती है। ऐसे में ट्रैक्टर-ट्राली और अन्य वाहनों के आपस में टकराने का खतरा बना हुआ है।इसी तरह पुलिस लाइन के पास अंबाला रोड की तरफ जाने वाली सड़क पर लगी स्ट्रीट लाइटें भी करीब छह महीने से बंद हैं। इसी मार्ग पर बस अड्डा भी स्थित है। यहां से रोजाना बड़ी संख्या में यात्री और वाहन गुजरते हैं। धुंध शुरू होने के बाद सड़क पर खड़े वाहन और पैदल चलने वाले लोग दूर से दिखाई नहीं देंगे। इससे दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाएगी।स्थानीय निवासी नरेश, प्रताप, रवि, कपिल का कहना है कि सर्दियों में धुंध के कारण पहले ही सड़कों पर दृश्यता कम हो जाती है। ऐसे में स्ट्रीट लाइटें बंद होने से खतरा और बढ़ जाता है। संबंधित विभाग को धुंध शुरू होने से पहले प्रमुख मार्गों का निरीक्षण करवाना चाहिए। खराब लाइटों को ठीक करवाने के साथ जिन सड़कों पर लाइटें नहीं हैं, वहां भी रोशनी की व्यवस्था की जानी चाहिए।बाहरी मार्गों पर भी रोशनी का अभावविक्की का कहना है कि शहर के चारों तरफ जाने वाले कई प्रमुख मार्गों पर स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था नहीं है। खनौरी रोड, अतिरिक्त अनाज मंडी जींद रोड, ग्योंग रोड, अंबाला रोड बाइपास से खुराना रोड और कुरुक्षेत्र रोड को जोड़ने वाले मार्ग तथा पाडला रोड पर रोशनी का पर्याप्त इंतजाम नहीं है। सभी लाइटें धुंध से पहले प्रशासन को ठीक व नई लगवानी चाहिए।मनीष ने बताया कि शहर के अंदर भी कई जगह लाइटें खराब पड़ी हैं। ढांड रोड पर करीब छह से सात स्ट्रीट लाइटें बंद हैं। वहीं, पुल पर लगी लाइटें काफी पुरानी हो चुकी हैं। इनसे पर्याप्त रोशनी नहीं मिलती। इन लाइटों को भी प्रशासन की ओर से बदलवाया जाना चाहिए।जल्द शहर की सभी स्ट्रीट लाइटों को ठीक करवा दिया जाएगा। समय-समय पर लाइटें ठीक करवाई जाती हैं। - संदीप सोलंकी, ईओ, नगर परिषद-=धुंध में इन कारणों से बढ़ता है हादसों का खतराअंधेरे में सड़क किनारे खड़े वाहन दूर से दिखाई नहीं देते।- अंधेरे में दोपहिया वाहन चालकों को सामने का रास्ता देखने में परेशानी होती है।- अंधेर में पैदल चलने वाले लोगों के दुर्घटना की चपेट में आने का खतरा रहता है।- बंद स्ट्रीट लाइटों के कारण कम दृश्यता में वाहन चलाना और मुश्किल हो जाता है।- बेसहारा पशु भी आगे आ जाते हैं।