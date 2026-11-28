विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

हरियाणा किसान मजदूर यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कोथ ने कहा कि एक दिसंबर से कैथल शुगर मिल में अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने का एलान किया गया। जब तक गन्ने के रेट में 600 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी नहीं होती, तब तक धरना जारी रहेगा। बैठक में किसान नेताओं ने कहा कि गन्ना उत्पादक किसान लंबे समय से रेट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक किसी भी संगठन को बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया है।किसान सरकार के सामने अपनी मांग और खेती की लागत से जुड़ी समस्याएं रखना चाहते हैं, लेकिन सरकार इस दिशा में कोई पहल नहीं कर रही। इससे किसानों में नाराजगी बढ़ रही है। किसान नेताओं ने कहा कि गन्ने की खेती में खाद, बीज, दवाइयों, डीजल और मजदूरी का खर्च लगातार बढ़ रहा है। खेती की लागत बढ़ने के बावजूद किसानों को फसल का उचित भाव नहीं मिल रहा। ऐसे में गन्ने के रेट में 600 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी जरूरी है। किसानों की मांग को नजरअंदाज करने के बजाय सरकार को उनके साथ बातचीत करनी चाहिए और उचित रेट घोषित करना चाहिए।सभी संगठन मिलकर लड़ेंगे गन्ना रेट की लड़ाईकिसान नेताओं ने कहा कि गन्ना आंदोलन को किसी एक संगठन तक सीमित नहीं रखा जाएगा। इसके लिए हरियाणा सांझा संघर्ष मोर्चा का गठन किया गया है, जिसके बैनर तले एसकेएम, संयुक्त किसान मोर्चा, हरियाणा किसान मजदूर मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन चढूनी गुट सहित विभिन्न संगठन एकजुट हुए हैं। सभी संगठनों ने मिलकर आंदोलन को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। किसान नेताओं के अनुसार, 30 नवंबर को प्रदेशभर की शुगर मिलों पर सरकार के पुतले फूंककर विरोध जताया जाएगा। दो दिसंबर को मुख्यमंत्री के आवास कुरुक्षेत्र पर प्रदर्शन किया जाएगा। बैठक में हरियाणा किसान मजदूर यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कोथ, भारतीय किसान यूनियन से रतन मान, भारतीय किसान यूनियन चढूनी गुट के युवा प्रदेशाध्यक्ष विक्रम कसाना, किसान सभा से मास्टर बलबीर सिंह, जोगिंद्र नैन, अमरजीत मोड़ी और गन्ना संघर्ष समिति से रापाल चहल सहित विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।किसानों के साथ बातचीत चल रही है। किसानों से बातचीत कर गन्ने का रकबा बढ़ाने का आह्वान किया जा रहा है। कृष्ण कुमार, एमडी, शुगर मिल, कैथल