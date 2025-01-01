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कैथल के अलावा जींद, फतेहाबाद और अन्य जिलों से भी कर्मचारी पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग उठाई। पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति के जिला प्रधान जितेंद्र सिंह और राज्य महासचिव ऋषि नैन ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए आंदोलन को मजबूती से आगे बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के कर्मचारियों को अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए एकजुट होना होगा। अलग-अलग विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की मांग एक है, इसलिए सभी को मिलकर अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। संकल्प यात्रा में विशेष रूप से राज्य ऑडिटर विजय भूना, जींद के जिला प्रधान जोगिंदर लोहान, शारीरिक शिक्षक संघ के राज्य प्रधान रमेश चहल, हसला के जिला प्रधान राजीव मलिक, राज्य कार्यकारिणी सदस्य नरेश जांगड़ा, करण सिंह नैन और सुभाष शास्त्री सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों एवं हजारों कर्मचारियों ने भाग लिया।सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार है पुरानी पेंशन : जितेंद्रजिला प्रधान जितेंद्र सिंह ने कहा कि पुरानी पेंशन केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि कर्मचारियों के सम्मान, सुरक्षित भविष्य और सेवानिवृत्ति के बाद आत्मनिर्भरता का महत्वपूर्ण आधार है। कर्मचारी अपने पूरे सेवाकाल में विभाग और समाज के प्रति जिम्मेदारियां निभाते हैं। ऐसे में सेवानिवृत्ति के बाद सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिलना उनका जायज अधिकार है। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग के लिए कर्मचारियों का संघर्ष न्यायसंगत है। इसे मंजिल तक पहुंचाने के लिए सभी कर्मचारियों को एकजुट होकर आंदोलन में भाग लेना होगा।मांग पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलनसमिति पदाधिकारियों ने कहा कि कैथल में कर्मचारियों की बड़ी भागीदारी इस बात का संकेत है कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग के लिए आंदोलन लगातार मजबूत हो रहा है। कर्मचारी अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए संगठित हैं और मांग पूरी होने तक पीछे नहीं हटेंगे। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने संकल्प लिया कि पुरानी पेंशन बहाल होने तक उनका संघर्ष लगातार जारी रहेगा।