विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

गुहला चीका। श्री विश्वकर्मा मंदिर चीका में आचार्य सुनील कुमार निकुंज के सानिध्य में चल रही सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा में साध्वी कथावाचिका जय किशोरी ने सुदामा चरित्र का भावपूर्ण वर्णन किया। कथा सुनकर श्रद्धालु भावविभोर हो गए। इसके बाद फूलों की होली खेली गई, जिसमें पूरा मंदिर परिसर भक्तिभाव और उल्लास से सराबोर हो उठा।साध्वी ने बताया कि सुदामा और भगवान श्रीकृष्ण बचपन के मित्र थे। दोनों ने सांदीपनि ऋषि के आश्रम में एक साथ शिक्षा ग्रहण की थी। शिक्षा पूरी होने के बाद श्रीकृष्ण द्वारका के राजा बन गए, जबकि सुदामा गरीबी में जीवन बिताने लगे। पत्नी सुशीला के आग्रह पर सुदामा अपने मित्र श्रीकृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे। वह अपने साथ पड़ोस से मांगकर लाए हुए चावल की पोटली भी ले गए थे।साध्वी ने बताया कि मित्र के आने की सूचना मिलते ही भगवान श्रीकृष्ण नंगे पैर दौड़कर उन्हें लेने पहुंचे। उन्होंने सुदामा को सिंहासन पर बैठाया, उनके चरण धोए और प्रेमपूर्वक चावल ग्रहण किए। सुदामा ने भगवान से कुछ नहीं मांगा, लेकिन श्रीकृष्ण ने उनकी दरिद्रता दूर कर दी। घर लौटने पर सुदामा ने अपनी झोपड़ी के स्थान पर भव्य महल देखा।उन्होंने कहा कि सुदामा चरित्र सच्ची मित्रता, संतोष और निष्काम भक्ति का संदेश देता है। भगवान धन नहीं, बल्कि भक्त का भाव देखते हैं। कथा के बाद श्रीकृष्ण और राधा रानी की सुंदर झांकी सजाई गई। साध्वी के भजनों पर श्रद्धालुओं ने एक-दूसरे पर फूल बरसाकर होली खेली। महिलाओं और बच्चों ने भजनों पर नृत्य किया। अंत में आरती और प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ।