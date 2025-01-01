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भागवत कथा जीवन को सही दिशा देने का माध्यम

साध्वी जय किशोरी ने कहा कि श्रीमद्भागवत कथा केवल सुनने का विषय नहीं है, बल्कि इसके संदेश को जीवन में अपनाना भी जरूरी है। भगवान की शिक्षाओं को आचरण में शामिल करने से जीवन में सुख, शांति और सकारात्मकता आती है। भागवत कथा मनुष्य को भक्ति, ज्ञान और अच्छे कर्मों की राह दिखाती है। इसके श्रवण से मन निर्मल होता है और ईश्वर के प्रति विश्वास बढ़ता है। विज्ञापन

सात दिनों तक श्रीकृष्ण की लीलाओं का किया वर्णन

सात दिवसीय कथा के दौरान भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव, बाल लीलाओं, माखन चोरी, गोवर्धन पूजा, रासलीला, कंस वध, महाभारत और उद्धव-गोपी संवाद सहित अनेक प्रसंग सुनाए गए। साध्वी जय किशोरी ने सरल और भावपूर्ण शैली में धार्मिक प्रसंगों का वर्णन किया। कथा में क्षेत्र के महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं और बच्चों ने उत्साह से भाग लिया। आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा सुनने पहुंचे। विज्ञापन विज्ञापन



आचार्य सुनील कुमार निकुंज भारद्वाज ने करवाया हवन-यज्ञ

समापन अवसर पर आचार्य सुनील कुमार निकुंज भारद्वाज ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना और हवन-यज्ञ करवाया। श्रद्धालुओं ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच यज्ञ में आहुतियां डालकर परिवार की सुख-समृद्धि, क्षेत्र की खुशहाली और विश्व शांति की कामना की। इस दौरान मंदिर परिसर मंत्रोच्चारण और जयकारों से गूंज उठा।

धार्मिक आयोजन के सफल समापन पर आचार्य सुनील कुमार निकुंज भारद्वाज ने कथावाचिका साध्वी जय किशोरी को शाल, पगड़ी और स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने आयोजन में सहयोग देने वाले श्रद्धालुओं, दानदाताओं, सेवादारों और स्वयंसेवकों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजन समाज को जोड़ने के साथ नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और संस्कारों से परिचित करवाते हैं।



विशाल भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद

कथा और हवन-यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद मंदिर समिति की ओर से विशाल भंडारा लगाया गया। इसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे में पूरी, सब्जी, हलवा और चावल सहित विभिन्न व्यंजनों की व्यवस्था की गई थी। सेवादारों ने श्रद्धालुओं को व्यवस्थित ढंग से प्रसाद वितरित किया। भागवत कथा जीवन को सही दिशा देने का माध्यमसाध्वी जय किशोरी ने कहा कि श्रीमद्भागवत कथा केवल सुनने का विषय नहीं है, बल्कि इसके संदेश को जीवन में अपनाना भी जरूरी है। भगवान की शिक्षाओं को आचरण में शामिल करने से जीवन में सुख, शांति और सकारात्मकता आती है। भागवत कथा मनुष्य को भक्ति, ज्ञान और अच्छे कर्मों की राह दिखाती है। इसके श्रवण से मन निर्मल होता है और ईश्वर के प्रति विश्वास बढ़ता है।सात दिनों तक श्रीकृष्ण की लीलाओं का किया वर्णनसात दिवसीय कथा के दौरान भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव, बाल लीलाओं, माखन चोरी, गोवर्धन पूजा, रासलीला, कंस वध, महाभारत और उद्धव-गोपी संवाद सहित अनेक प्रसंग सुनाए गए। साध्वी जय किशोरी ने सरल और भावपूर्ण शैली में धार्मिक प्रसंगों का वर्णन किया। कथा में क्षेत्र के महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं और बच्चों ने उत्साह से भाग लिया। आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा सुनने पहुंचे।आचार्य सुनील कुमार निकुंज भारद्वाज ने करवाया हवन-यज्ञसमापन अवसर पर आचार्य सुनील कुमार निकुंज भारद्वाज ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना और हवन-यज्ञ करवाया। श्रद्धालुओं ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच यज्ञ में आहुतियां डालकर परिवार की सुख-समृद्धि, क्षेत्र की खुशहाली और विश्व शांति की कामना की। इस दौरान मंदिर परिसर मंत्रोच्चारण और जयकारों से गूंज उठा।धार्मिक आयोजन के सफल समापन पर आचार्य सुनील कुमार निकुंज भारद्वाज ने कथावाचिका साध्वी जय किशोरी को शाल, पगड़ी और स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने आयोजन में सहयोग देने वाले श्रद्धालुओं, दानदाताओं, सेवादारों और स्वयंसेवकों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजन समाज को जोड़ने के साथ नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और संस्कारों से परिचित करवाते हैं।विशाल भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसादकथा और हवन-यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद मंदिर समिति की ओर से विशाल भंडारा लगाया गया। इसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे में पूरी, सब्जी, हलवा और चावल सहित विभिन्न व्यंजनों की व्यवस्था की गई थी। सेवादारों ने श्रद्धालुओं को व्यवस्थित ढंग से प्रसाद वितरित किया।

गुहला-चीका। श्री विश्वकर्मा मंदिर में आचार्य सुनील कुमार निकुंज भारद्वाज के सानिध्य में आयोजित सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा का रविवार को समापन हुआ। कथावाचिका साध्वी जय किशोरी ने अंतिम दिन भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं और सुदामा चरित्र का भावपूर्ण वर्णन किया। सुदामा और श्रीकृष्ण की मित्रता का प्रसंग सुनकर श्रद्धालु भाव-विभोर हो गए। इसके बाद विधिवत हवन-यज्ञ हुआ और विशाल भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कथा के समापन अवसर पर मंदिर परिसर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। भजन-कीर्तन और भगवान श्रीकृष्ण के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। कथा के दौरान भगवान श्रीकृष्ण और रुक्मणी की मनमोहक झांकी सजाई गई। श्रद्धालुओं ने झांकी के दर्शन किए और भजनों पर झूमते नजर आए। साध्वी जय किशोरी ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण और सुदामा की मित्रता प्रेम, समानता, त्याग और निस्वार्थ भाव का अनुपम उदाहरण है। सुदामा के पास धन-संपत्ति नहीं थी, लेकिन भगवान के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास था। श्रीकृष्ण ने अपने बालसखा का जिस आत्मीयता और सम्मान से स्वागत किया, उससे संदेश मिलता है कि भगवान के दरबार में धन और पद का नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति का महत्व है। मनुष्य को जीवन में अहंकार से दूर रहकर प्रेम और विनम्रता अपनानी चाहिए।