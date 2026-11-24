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प्रस्तुतियों में हरियाणवी और पंजाबी संस्कृति की सुंदर झलक देखने को मिली। बच्चों ने आकर्षक झांकियों और जागो के माध्यम से भारतीय संस्कृति, लोक परंपराओं और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। इसके साथ ही परमात्मा की महिमा का गुणगान भी किया गया। बच्चों की प्रस्तुतियों के माध्यम से भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और अच्छे संस्कारों को जीवन में अपनाने का संदेश दिया गया। उपस्थित लोगों ने बच्चों की प्रतिभा की सराहना करते हुए उनका उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम के दौरान भवन में आध्यात्मिक और भक्तिमय वातावरण बना रहा। प्रस्तुतियों में हरियाणवी और पंजाबी संस्कृति की सुंदर झलक देखने को मिली। बच्चों ने आकर्षक झांकियों और जागो के माध्यम से भारतीय संस्कृति, लोक परंपराओं और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। इसके साथ ही परमात्मा की महिमा का गुणगान भी किया गया। बच्चों की प्रस्तुतियों के माध्यम से भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और अच्छे संस्कारों को जीवन में अपनाने का संदेश दिया गया। उपस्थित लोगों ने बच्चों की प्रतिभा की सराहना करते हुए उनका उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम के दौरान भवन में आध्यात्मिक और भक्तिमय वातावरण बना रहा।

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राजौंद। ब्रह्माकुमारीज सुख शांति भवन में गुरु पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में असंध सर्कल प्रभारी उषा दीदी विशेष रूप से उपस्थित रहीं। उन्होंने गुरु पर्व के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गुरु जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाकर व्यक्ति को सत्य, सदाचार और श्रेष्ठ जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। कार्यक्रम में बच्चों ने विभिन्न रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया।