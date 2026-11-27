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कार्यक्रम में एचआईआरडी के निदेशक डॉ. वीरेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि देश के निर्माण और समाज के विकास में बच्चों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बच्चों को राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान, शिक्षा के महत्व और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों का बचपन शिक्षा, ज्ञान, खेल और अपने सपनों को पूरा करने के लिए है, न कि कम उम्र में विवाह के बंधन में बंधने के लिए। डॉ. वीरेंद्र सिंह चौहान ने बच्चों को बाल विवाह के सामाजिक, शैक्षणिक और व्यक्तिगत दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कम उम्र में विवाह होने से बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है, उनके विकास के अवसर सीमित हो जाते हैं और वे अपने भविष्य के लक्ष्यों को पूरा करने से वंचित रह सकते हैं।मुख्य अतिथि विधायक सतपाल जांबा ने 27 नवंबर को मनाए जा रहे बाल विवाह मुक्त विश्व दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बाल विवाह केवल एक सामाजिक कुरीति नहीं, बल्कि बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वतंत्रता और उज्ज्वल भविष्य से जुड़ा गंभीर विषय है। कार्यक्रम में जिला बाल विवाह निषेध अधिकारी सुनीता शर्मा, बाल कल्याण समिति के चेयरमैन भीम सेन, नगर पालिका चेयरमैन बाबली गोस्वामी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी प्रदीप कुमार और पुलिस उप अधीक्षक सुशील प्रकाश उपस्थित रहे।