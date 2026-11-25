विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जींद जिले के गांव थुआ निवासी अनिल कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि सितंबर 2025 में उसके परिचित राजेश निवासी अलीपुरा ने उसे कैथल के गांव मानस में जमीन बिकाऊ होने की जानकारी दी थी। दोनों ने मिलकर 31 कनाल कृषि भूमि खरीदने का फैसला किया। राजेश उसे जमीन मालिक राममेहर निवासी मानस के पास ले गया। यहां 29 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सौदा तय हुआ और दोनों की बराबर हिस्सेदारी होनी थी। अनिल के अनुसार उसने 28 सितंबर और 1 अक्तूबर 2025 को 10-10 लाख रुपये के दो चेक राममेहर को दिए। इसके बाद अधिवक्ता सुरेंद्र चंदाना के माध्यम से 1 अक्तूबर को कैथल तहसील में इकरारनामा पंजीकृत करवाया गया। इसमें शेष राशि 19 अगस्त 2026 तक देने की शर्त थी। इसके बाद उसने 17 अप्रैल को 80 हजार और 18 अप्रैल को 20 हजार रुपये गूगल पे से भेजे। वहीं 20 अप्रैल को दो लाख रुपये नकद दिए।शिकायतकर्ता ने बताया कि जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए संपर्क किया तो आरोपी टालमटोल करने लगे। अपने स्तर पर जानकारी जुटाई तो पता चला कि 18 मई को जमीन की रजिस्ट्री रामचंद्र जैन निवासी नरवाना, वीरेंद्र सिंह निवासी करसिंधु और सुभाष निवासी उचाना कलां के नाम करवा दी गई। आरोप है कि राजेश का भाई मनोज भी इस रजिस्ट्री में गवाह बना था। अनिल के अनुसार, आरोपियों से जवाब मांगा तो उन्होंने जमीन आगे बेचने की बात स्वीकार की। गांव में पंचायत हुई तो आरोपियों ने 21 लाख रुपये का चेक और बाकी रकम नकद लौटाने का आश्वासन दिया लेकिन कई बार समय देने के बाद भी रुपये नहीं लौटाए। आरोप है कि रुपये मांगने पर उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। आरोपियों के साथ हुई बातचीत की वीडियो भी अपने मोबाइल में बनाई है।डीएसपी सुशील प्रकाश ने बताया कि शिकायत के आधार पर आरोपी राममेहर, राजेश और मनोज के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले की जांच एसआई नरेश को सौंपी गई है।