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उन्होंने कहा कि समाज का कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो सभी को पार्टी से ऊपर उठकर उसका समर्थन करना चाहिए। जहां राजनीतिक दल ब्राह्मण समाज की दावेदारी की अनदेखी करेंगे, वहां समाज स्वतंत्र फैसला लेकर अपना उम्मीदवार उतारेगा। सुशील शर्मा ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इनमें महिलाओं की भागीदारी भी जरूरी है।सम्मेलन में पहली बार महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। सभी प्रतिभागियों ने अपना परिचय और व्यवसाय बताते हुए समाज के लिए सहयोग का भरोसा दिया। इस दौरान जय भगवान परशुराम के अभिवादन को अपनाने पर भी जोर दिया गया। सम्मेलन में आईडी भारद्वाज, एडवोकेट मनुदेव शर्मा, अशोक माजरा, रामकुमार सिसमौर, नरेश भारद्वाज, जयभगवान शर्मा, जसबीर दीक्षित, राजेश शर्मा सहित अनेक लोगों ने विचार रखे।हर गांव में तैयार होंगे 10 युवा कार्यकर्तावक्ताओं ने यूजीसी के प्रावधानों का विरोध करते हुए कहा कि इससे सामान्य वर्ग के बच्चों के भविष्य पर असर पड़ सकता है। इसका विरोध जारी रखने का आह्वान किया गया। सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि जिले के प्रत्येक गांव में 10-10 युवा कार्यकर्ता तैयार किए जाएंगे, जो समाज के अधिकारों के लिए आवाज उठाएंगे। साथ ही समाज के लोगों से आपसी विरोध छोड़कर एक-दूसरे का सहयोग करने की अपील की गई।