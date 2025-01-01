Kaithal News: बचपन में पहाड़ों को देखकर देखा था चोटियां फतह करने का सपना, अब एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने की तैयारी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 30 Nov 2026 12:08 AM IST
Updated Mon, 30 Nov 2026 12:08 AM IST
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कसान। कुछ सपने सिर्फ आंखों में नहीं पलते, बल्कि इंसान के हौसले, जुनून और जज्बे की पहचान बन जाते हैं। बचपन में जम्मू-कश्मीर की ऊंची-ऊंची बर्फीली चोटियों को देखकर माउंट एवरेस्ट तक पहुंचने का सपना देखने वाले कैथल के पर्वतारोही अनिल गोरी आज उसी सपने को हकीकत में बदलने की राह पर हैं। उनका लक्ष्य वर्ष 2027 में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर देश का नाम रोशन करना है। इस महत्वाकांक्षी अभियान को उन्होंने मिशन 2027 नाम दिया है। हालांकि मंजिल तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं है। जुनून और हौसले के साथ अब उन्हें जरूरत है आर्थिक सहयोग और ऐसे स्पॉन्सर्स की, जो उनके इस सपने को उड़ान देने में भागीदार बन सकें।
पिता की ड्यूटी के दौरान पहाड़ों से हुआ लगाव
अनिल गोरी के मन में पर्वतारोहण के प्रति आकर्षण बचपन से ही पैदा हो गया था। उनके पिता सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में कार्यरत हैं। बचपन में जब पिता की ड्यूटी जम्मू-कश्मीर में रहती थी, तब उन्हें वहां के ऊंचे पहाड़ों को करीब से देखने का अवसर मिलता था। इन पहाड़ों को देखकर उनके मन में भी ऊंची चोटियों तक पहुंचने की इच्छा जागी। समय के साथ यह शौक जुनून में बदल गया और उन्होंने इसे अपना लक्ष्य बना लिया।
प्रशिक्षण लेकर तीन प्रमुख चोटियां कीं फतह
पर्वतारोहण को केवल शौक तक सीमित न रखते हुए अनिल ने इसके लिए विधिवत प्रशिक्षण हासिल किया। उन्होंने सिक्किम से बेसिक पर्वतारोहण कोर्स और हिमाचल प्रदेश से एडवांस कोर्स पूरा किया। इसके बाद उन्होंने करीब तीन से चार चोटियों पर चढ़ाई की। इनमें 6111 मीटर ऊंचा माउंट यूनम, 5289 मीटर ऊंचा फ्रेंडशिप पीक और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी 5895 मीटर ऊंचा माउंट किलिमंजारो शामिल हैं। इन अभियानों ने उनके आत्मविश्वास को और मजबूत किया है।
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एवरेस्ट अभियान के लिए स्पॉन्सर की तलाश
अनिल का अगला लक्ष्य 8848.86 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर पहुंचना है। इसके लिए वह अपनी शारीरिक क्षमता और पर्वतारोहण कौशल को बेहतर बनाने की दिशा में तैयारी कर रहे हैं। उनका सपना एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहराकर कैथल और हरियाणा का नाम रोशन करना है। अनिल के अनुसार इस अभियान में काफी खर्च आएगा, जिसे अकेले उठाना उनके लिए संभव नहीं है। इसलिए वह कंपनियों, सामाजिक संस्थाओं और सहयोग करने वाले लोगों से स्पॉन्सरशिप की उम्मीद कर रहे हैं। उनका कहना है कि उचित आर्थिक सहयोग मिले तो बचपन से देखा सपना वर्ष 2027 में हकीकत में बदल सकता है।
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पिता की ड्यूटी के दौरान पहाड़ों से हुआ लगाव
अनिल गोरी के मन में पर्वतारोहण के प्रति आकर्षण बचपन से ही पैदा हो गया था। उनके पिता सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में कार्यरत हैं। बचपन में जब पिता की ड्यूटी जम्मू-कश्मीर में रहती थी, तब उन्हें वहां के ऊंचे पहाड़ों को करीब से देखने का अवसर मिलता था। इन पहाड़ों को देखकर उनके मन में भी ऊंची चोटियों तक पहुंचने की इच्छा जागी। समय के साथ यह शौक जुनून में बदल गया और उन्होंने इसे अपना लक्ष्य बना लिया।
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प्रशिक्षण लेकर तीन प्रमुख चोटियां कीं फतह
पर्वतारोहण को केवल शौक तक सीमित न रखते हुए अनिल ने इसके लिए विधिवत प्रशिक्षण हासिल किया। उन्होंने सिक्किम से बेसिक पर्वतारोहण कोर्स और हिमाचल प्रदेश से एडवांस कोर्स पूरा किया। इसके बाद उन्होंने करीब तीन से चार चोटियों पर चढ़ाई की। इनमें 6111 मीटर ऊंचा माउंट यूनम, 5289 मीटर ऊंचा फ्रेंडशिप पीक और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी 5895 मीटर ऊंचा माउंट किलिमंजारो शामिल हैं। इन अभियानों ने उनके आत्मविश्वास को और मजबूत किया है।
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एवरेस्ट अभियान के लिए स्पॉन्सर की तलाश
अनिल का अगला लक्ष्य 8848.86 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर पहुंचना है। इसके लिए वह अपनी शारीरिक क्षमता और पर्वतारोहण कौशल को बेहतर बनाने की दिशा में तैयारी कर रहे हैं। उनका सपना एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहराकर कैथल और हरियाणा का नाम रोशन करना है। अनिल के अनुसार इस अभियान में काफी खर्च आएगा, जिसे अकेले उठाना उनके लिए संभव नहीं है। इसलिए वह कंपनियों, सामाजिक संस्थाओं और सहयोग करने वाले लोगों से स्पॉन्सरशिप की उम्मीद कर रहे हैं। उनका कहना है कि उचित आर्थिक सहयोग मिले तो बचपन से देखा सपना वर्ष 2027 में हकीकत में बदल सकता है।