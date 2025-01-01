राजौंद। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत गांव खेड़ी राओ वाली में सोमवार को विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने घर-घर पहुंचकर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो रोधी दवा की खुराक पिलाई। इसके साथ ही गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में पहुंचकर वहां मौजूद पात्र बच्चों को भी खुराक पिलाई गई। अभियान का मुख्य उद्देश्य कोई भी पात्र बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित न रहे, यह सुनिश्चित करना रहा। अभियान के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सावित्री देवी, स्वास्थ्य विभाग की आशा कार्यकर्ता अनीता रानी और मेरा युवा भारत कैथल की राजौंद ब्लॉक स्वयंसेविका गुरप्रीत कौर ने संयुक्त रूप से अभियान में सक्रिय भूमिका निभाई। टीम ने घर-घर जाकर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने के साथ उनकी बाएं हाथ की छोटी उंगली पर स्याही का निशान लगाया, ताकि अभियान के दौरान दवा पिलाए गए बच्चों की पहचान सुनिश्चित की जा सके। टीम सदस्यों ने अभिभावकों, विद्यालय स्टाफ और ग्रामीणों को पोलियो से बचाव तथा बच्चों के नियमित टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूक किया।

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