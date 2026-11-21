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कैथल। एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोहित अग्रवाल ने गांव कम्हेड़ी निवासी सुखचैन सिंह को अफीम रखने के मामले में दोषी करार देते हुए अदालत ने पहले काटी गई जेल की अवधि को ही सजा मानते हुए उस पर 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि जमा करवाने के बाद अदालत ने उसे रिहा करने के आदेश दिए।अभियोजन पक्ष के अनुसार, चीका थाना पुलिस ने 26 मई 2026 को सुखचैन सिंह के कब्जे से 432 ग्राम अफीम बरामद की थी। आरोपी के पास अफीम रखने का कोई वैध परमिट या लाइसेंस नहीं था। इस पर पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 18(सी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। सुनवाई के दौरान अदालत में आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए गए। इस पर आरोपी ने स्वेच्छा से अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अदालत ने उसे 432 ग्राम अफीम रखने के मामले में दोषी करार देते हुए हिरासत में ले लिया और सजा की अवधि पर सुनवाई की। अदालत ने सजा तय करते हुए माना कि आरोपी से बरामद अफीम की मात्रा व्यावसायिक श्रेणी में नहीं आती। आरोपी दसवीं पास है और दिहाड़ी मजदूरी करता है। वह परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य है। उसके माता-पिता बुजुर्ग हैं और बीमारियों से पीड़ित हैं। इसके अलावा आरोपी का पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और न ही उसके खिलाफ कोई अन्य मामला लंबित है। परिस्थितियों और आरोपी के अपराध स्वीकार करने को ध्यान में रखते हुए अदालत ने सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। अदालत ने 26 मई से 17 जून 2026 तक जेल में बिताई गई अवधि को ही सजा माना और 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर दो महीने की कठोर कैद भुगतने के आदेश दिए गए। आरोपी ने जुर्माना जमा करवा दिया, इसके बाद उसे रिहा करने के निर्देश दिए गए।