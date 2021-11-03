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पुलिस प्रवक्ता प्रवीण श्योकंद ने बताया कि महिला ने 4 मार्च 2023 को शिकायत दी थी। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रभव वशिष्ठ ने उनके पति को आरबीआई का लीगल एडवाइजर बताकर लंदन के बार्कलेज बैंक से प्रोजेक्ट ऋण दिलाने का भरोसा दिया और इसके नाम पर 25 लाख रुपये ठग लिए। शिकायत के आधार पर थाना पूंडरी में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले में आरोपी लगातार गिरफ्तारी से बच रहा था। पुलिस मामले में आगामी कार्रवाई कर रही है।पुलिस की ओर से जारी एडवाइजरी : ऋण के नाम पर ठगी से बचें- बैंक या वित्तीय संस्था से ऋण दिलाने का दावा करने वाले अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें।- आरबीआई या किसी बैंक का अधिकारी बताने वाले व्यक्ति की पहचान संबंधित संस्था से पुष्टि करके ही करें।- ऋण मंजूर करवाने के नाम पर किसी के निजी खाते में रकम जमा न करें।- ठगी होने पर तुरंत पुलिस और साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं।