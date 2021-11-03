Kaithal News: बैंक से ऋण दिलाने के नाम पर 25 लाख की धोखाधड़ी का आरोपी गिरफ्तार
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 12:17 AM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 12:17 AM IST
विज्ञापन
कैथल। हिमाचल प्रदेश के शिमला निवासी प्रभव वशिष्ठ को 25 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में पीओ पकड़ो स्टाफ ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने गांव हजवाना निवासी एक महिला के पति को आरबीआई का लीगल एडवाइजर बताकर लंदन के बैंक से प्रोजेक्ट ऋण दिलाने का झांसा दिया था।
पुलिस प्रवक्ता प्रवीण श्योकंद ने बताया कि महिला ने 4 मार्च 2023 को शिकायत दी थी। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रभव वशिष्ठ ने उनके पति को आरबीआई का लीगल एडवाइजर बताकर लंदन के बार्कलेज बैंक से प्रोजेक्ट ऋण दिलाने का भरोसा दिया और इसके नाम पर 25 लाख रुपये ठग लिए। शिकायत के आधार पर थाना पूंडरी में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले में आरोपी लगातार गिरफ्तारी से बच रहा था। पुलिस मामले में आगामी कार्रवाई कर रही है।
-- -- -- --
पुलिस की ओर से जारी एडवाइजरी : ऋण के नाम पर ठगी से बचें
- बैंक या वित्तीय संस्था से ऋण दिलाने का दावा करने वाले अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें।
- आरबीआई या किसी बैंक का अधिकारी बताने वाले व्यक्ति की पहचान संबंधित संस्था से पुष्टि करके ही करें।
- ऋण मंजूर करवाने के नाम पर किसी के निजी खाते में रकम जमा न करें।
- ठगी होने पर तुरंत पुलिस और साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं।
विज्ञापन
पुलिस प्रवक्ता प्रवीण श्योकंद ने बताया कि महिला ने 4 मार्च 2023 को शिकायत दी थी। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रभव वशिष्ठ ने उनके पति को आरबीआई का लीगल एडवाइजर बताकर लंदन के बार्कलेज बैंक से प्रोजेक्ट ऋण दिलाने का भरोसा दिया और इसके नाम पर 25 लाख रुपये ठग लिए। शिकायत के आधार पर थाना पूंडरी में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले में आरोपी लगातार गिरफ्तारी से बच रहा था। पुलिस मामले में आगामी कार्रवाई कर रही है।
विज्ञापन
पुलिस की ओर से जारी एडवाइजरी : ऋण के नाम पर ठगी से बचें
- बैंक या वित्तीय संस्था से ऋण दिलाने का दावा करने वाले अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें।
- आरबीआई या किसी बैंक का अधिकारी बताने वाले व्यक्ति की पहचान संबंधित संस्था से पुष्टि करके ही करें।
- ऋण मंजूर करवाने के नाम पर किसी के निजी खाते में रकम जमा न करें।
- ठगी होने पर तुरंत पुलिस और साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं।