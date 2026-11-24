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पुलिस प्रवक्ता प्रवीण श्योकंद ने बताया कि चंदाना गेट कैथल निवासी निहाल सिंह ने थाना सिविल लाइन में शिकायत दी थी। शिकायत के अनुसार उसका भाई 8 जून 2024 को करनाल रोड स्थित भनभौरी मार्बल हाउस के पास मोटरसाइकिल खड़ी करके शौचालय चला गया था। जब वह लौटा तो मोटरसाइकिल गायब मिली। आसपास तलाश करने पर भी बाइक का कोई सुराग नहीं लगा। कोई अज्ञात उसकी बाइक चोरी कर ले गया था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। मामले में आगामी कार्रवाई जारी है।

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कैथल। सीआईए कलायत पुलिस ने बाइक चोरी करने के आरोपी गांव तारागढ़ निवासी पवन को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने नशे की लत पूरी करने के लिए रुपये जुटाने के इरादे से बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। चाबी लगाकर बाइक चोरी कर ले गया था।