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आरपीएफ पोस्ट प्रभारी किरण कुमार के अनुसार, 14 दिसंबर 2005 को रेलवे संपत्ति पर अवैध कब्जे के आरोप में आरपीएफ आउट पोस्ट करनाल में रेलवे संपत्ति (अवैध कब्जा) अधिनियम की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच में तरावड़ी निवासी राजेश समेत छह आरोपियों के नाम सामने आए थे। पांच आरोपियों को घटना के एक सप्ताह के भीतर गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पूरी कर ली गई थी जबकि राजेश फरार था। लंबे समय तक अदालत में पेश नहीं होने पर उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था।आरपीएफ आउट पोस्ट करनाल के प्रभारी किरण कुमार ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत टीम के साथ राजेश की तलाश शुरू की। पुराने पते पर जानकारी जुटाने पर पता चला कि वह परिवार सहित वर्षों पहले वहां से जा चुका है। इसके बाद खुफिया तंत्र को सक्रिय किया गया। 19 नवंबर को सूचना मिली कि राजेश अब तरावड़ी के वार्ड-15 की पहलवान कॉलोनी में रह रहा है। टीम ने इलाके में तलाश कर पुराने किले के पास से उसे पकड़ लिया।21 साल बाद अदालत में पेश कियाआरपीएफ टीम ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करनाल की ओर से जारी भगोड़ा आरोपी संबंधी आदेश के आधार पर राजेश को गिरफ्तार किया। इसके बाद आउट पोस्ट में कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उस पर दो हजार रुपये जुर्माना लगाया, जिसे उसने जमा करा दिया। इसके साथ ही 21 साल से लंबित आरोपी की गिरफ्तारी की कार्रवाई पूरी हुई।