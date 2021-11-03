Kaithal News: 11 हजार का गेहूं चुराकर 21 साल भागता रहा... पुलिस ने गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, दो हजार रुपये जुर्माना देकर छूटा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 01:22 AM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 01:22 AM IST
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करनाल। रेलवे की 37 बोरी गेहूं चोरी करने के मामले में आरोपी तरावड़ी निवासी राजेश 21 साल तक गिरफ्त से बचता रहा। आरपीएफ ने वीरवार को तरावड़ी से उसे गिरफ्तार किया। अदालत में पेशी के बाद वह दो हजार रुपये जुर्माना देकर छूट गया। मामले में छह आरोपियों में से पांच को घटना के एक सप्ताह के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया था। मामला वर्ष 2005 का है। चोरी हुए गेहूं की कीमत 11,590 रुपये थी।
आरपीएफ पोस्ट प्रभारी किरण कुमार के अनुसार, 14 दिसंबर 2005 को रेलवे संपत्ति पर अवैध कब्जे के आरोप में आरपीएफ आउट पोस्ट करनाल में रेलवे संपत्ति (अवैध कब्जा) अधिनियम की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच में तरावड़ी निवासी राजेश समेत छह आरोपियों के नाम सामने आए थे। पांच आरोपियों को घटना के एक सप्ताह के भीतर गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पूरी कर ली गई थी जबकि राजेश फरार था। लंबे समय तक अदालत में पेश नहीं होने पर उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था।
आरपीएफ आउट पोस्ट करनाल के प्रभारी किरण कुमार ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत टीम के साथ राजेश की तलाश शुरू की। पुराने पते पर जानकारी जुटाने पर पता चला कि वह परिवार सहित वर्षों पहले वहां से जा चुका है। इसके बाद खुफिया तंत्र को सक्रिय किया गया। 19 नवंबर को सूचना मिली कि राजेश अब तरावड़ी के वार्ड-15 की पहलवान कॉलोनी में रह रहा है। टीम ने इलाके में तलाश कर पुराने किले के पास से उसे पकड़ लिया।
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21 साल बाद अदालत में पेश किया
आरपीएफ टीम ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करनाल की ओर से जारी भगोड़ा आरोपी संबंधी आदेश के आधार पर राजेश को गिरफ्तार किया। इसके बाद आउट पोस्ट में कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उस पर दो हजार रुपये जुर्माना लगाया, जिसे उसने जमा करा दिया। इसके साथ ही 21 साल से लंबित आरोपी की गिरफ्तारी की कार्रवाई पूरी हुई।
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आरपीएफ पोस्ट प्रभारी किरण कुमार के अनुसार, 14 दिसंबर 2005 को रेलवे संपत्ति पर अवैध कब्जे के आरोप में आरपीएफ आउट पोस्ट करनाल में रेलवे संपत्ति (अवैध कब्जा) अधिनियम की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच में तरावड़ी निवासी राजेश समेत छह आरोपियों के नाम सामने आए थे। पांच आरोपियों को घटना के एक सप्ताह के भीतर गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पूरी कर ली गई थी जबकि राजेश फरार था। लंबे समय तक अदालत में पेश नहीं होने पर उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था।
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आरपीएफ आउट पोस्ट करनाल के प्रभारी किरण कुमार ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत टीम के साथ राजेश की तलाश शुरू की। पुराने पते पर जानकारी जुटाने पर पता चला कि वह परिवार सहित वर्षों पहले वहां से जा चुका है। इसके बाद खुफिया तंत्र को सक्रिय किया गया। 19 नवंबर को सूचना मिली कि राजेश अब तरावड़ी के वार्ड-15 की पहलवान कॉलोनी में रह रहा है। टीम ने इलाके में तलाश कर पुराने किले के पास से उसे पकड़ लिया।
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21 साल बाद अदालत में पेश किया
आरपीएफ टीम ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करनाल की ओर से जारी भगोड़ा आरोपी संबंधी आदेश के आधार पर राजेश को गिरफ्तार किया। इसके बाद आउट पोस्ट में कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उस पर दो हजार रुपये जुर्माना लगाया, जिसे उसने जमा करा दिया। इसके साथ ही 21 साल से लंबित आरोपी की गिरफ्तारी की कार्रवाई पूरी हुई।