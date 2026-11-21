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जींद। डिटेक्टिव स्टाफ ने चंद्रलोक कॉलोनी निवासी मोहित कुमार को 33.33 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। शहर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। डिटेक्टिव स्टाफ प्रभारी उप निरीक्षक सुखदेव सिंह ने बताया कि उप निरीक्षक अशोक कुमार के नेतृत्व में शुक्रवार शाम को टीम गश्त कर रही थी। टीम केटल फीड मिल से छाना रेलवे फाटक की तरफ जा रही थी। इसी दौरान सामने से एक युवक नीले रंग का पिट्ठू बैग लेकर चंद्रलोक कॉलोनी की तरफ आता दिखाई दिया। पुलिस की गाड़ी देखकर युवक वापस मुड़कर तेज कदमों से चलने लगा। संदेह होने पर पुलिस टीम ने उसे पकड़ कर बैग की तलाशी ली। तलाशी के दौरान बैग से 33.33 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद