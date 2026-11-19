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नरवाना। आयुष विभाग हरियाणा के दिशा-निर्देशानुसार सीएचसी दनौदा कलां में स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के तहत योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉ. नितिन रोहिल्ला के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। इस दौरान आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉ. नीरू शर्मा ने कहा कि नियमित योगाभ्यास, संतुलित आहार, स्वच्छता और अच्छी दिनचर्या अपनाकर शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है। बदलती जीवनशैली में खानपान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। योग सहायक प्रदीप ने लोगों को विभिन्न योगासनों का अभ्यास करवाया और उनके लाभ बताए।