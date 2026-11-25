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ऐसे में रात को सड़क हादसों में घायल होकर अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मरीजों को एक्स-रे जांच के लिए पीजीआई रोहतक रेफर करने या निजी अस्पतालों का रुख करने की नौबत आ सकती है। वहीं पीएमओ का कहना है कि एक-दो दिन में दो रेडियोग्राफर ज्वाइन करेंगे।नागरिक अस्पताल में पहले एक्स-रे विभाग में छह कर्मचारियों की ड्यूटी थी। इनमें से दो रेडियोग्राफरों का तबादला होने के बाद अब केवल चार कर्मचारी ही रह गए हैं। मौजूदा व्यवस्था के अनुसार तीन कर्मचारियों की ड्यूटी सुबह और एक कर्मचारी की ड्यूटी शाम को लगाई जा रही है।रात के समय एक्स-रे करने के लिए किसी कर्मचारी की तैनाती नहीं है। अस्पताल में प्रतिदिन रात के समय पांच से दस गंभीर मरीज पहुंचते हैं। इनमें कई मरीजों को तत्काल एक्स-रे जांच की जरूरत होती है।रात के समय सड़क दुर्घटनाओं और अन्य हादसों में घायल होकर पहुंचने वाले मरीजों के लिए एक्स-रे जांच काफी महत्वपूर्ण होती है। इससे हड्डियों में फ्रैक्चर और शरीर के विभिन्न हिस्सों में चोट की स्थिति का पता लगाने में चिकित्सकों को मदद मिलती है। समय पर जांच नहीं होने से मरीजों के उपचार में देरी हो सकती है। वहीं, कुछ अन्य आपात स्थितियों में भी चिकित्सकों को एक्स-रे की जरूरत पड़ती है। ऐसे में रेडियोग्राफर उपलब्ध नहीं होने से मरीजों और उनके परिजनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।बहुद्देशीय जन कल्याण सभा हरियाणा ने भी रेडियोग्राफरों के तबादलों पर चिंता जताई है। सभा के प्रदेशाध्यक्ष राममेहर वर्मा और उपाध्यक्ष सतपाल खाशा व रामकुमार ने कहा कि नागरिक अस्पताल से दो रेडियोग्राफरों का तबादला होने से रात की एक्स-रे सेवा प्रभावित हुई है। उन्होंने सवाल उठाया कि एक रेडियोग्राफर को जिले के ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजा गया है, जहां एक्स-रे मशीन तक उपलब्ध नहीं है। एक तरफ बिना मशीन वाले केंद्र में रेडियोग्राफर की तैनाती की गई है, वहीं दूसरी तरफ अधिक मरीजों की जरूरत वाले नागरिक अस्पताल में कर्मचारियों की कमी हो गई है।नागरिक अस्पताल में रात के समय एक्स-रे सुविधा बहाल करवाई जाएगी। इसके लिए दो रेडियोग्राफर के आर्डर कर दिए हैं। एक से दो दिन में यह ज्वाइन करेंगे। इसके बाद रात को एक्स-रे शुरू करवा दिए जाएंगे।-डॉ. रघुवीर पूनिया, पीएमओ नागरिक अस्पताल जींद।