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बैठक का आयोजन गैर सरकारी संगठन एमडीडी ऑफ इंडिया ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला बाल विवाह निषेध कार्यालय के सहयोग से किया। इसका उद्देश्य 27 नवंबर को बाल विवाह समाप्ति अंतरराष्ट्रीय दिवस और 100 दिवसीय अभियान को सफल बनाने के लिए विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना था।अमित सिहाग ने कहा कि बाल विवाह बच्चियों के सुरक्षित बचपन और उज्ज्वल भविष्य में बाधा है। इसे समाप्त करना केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज का सामूहिक दायित्व है। उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता फैलाने में सामाजिक संगठनों की भूमिका की सराहना की। बैठक में डीएसपी संदीप सिंह, सह जिला शिक्षा अधिकारी सुरेश मलिक, जिला बाल संरक्षण अधिकारी सुजाता, बाल कल्याण समिति सदस्य सुरजीत श्योकंद और मनीष मौजूद रहे।एमडीडी ऑफ इंडिया के जिला समन्वयक नरेंद्र शर्मा ने बताया कि जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन देशभर के 250 से अधिक संगठनों का राष्ट्रीय मंच है। इसके सहयोगी संगठन 782 जिलों में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान चला रहे हैं। एमडीडी ऑफ इंडिया हरियाणा के सभी 21 जिलों में जिला प्रशासन के साथ मिलकर इस दिशा में काम कर रहा है।