Jind News: पूर्व सैनिक की पुण्यतिथि पर पत्नी ने स्कूल को दिए 35 हजार रुपये

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अध्यापक प्रदीप जागलान ने बताया कि नवनीत का बेटा नीतीश भी इसी विद्यालय का पूर्व विद्यार्थी है और वर्तमान में हिसार स्थित लुवास विश्वविद्यालय में बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस की पढ़ाई कर रहा है। नवनीत ने कहा कि विद्यालय में मिले अच्छे शैक्षणिक माहौल और शिक्षकों के मार्गदर्शन से ही उनके बेटे को आगे बढ़ने का अवसर मिला।प्रधानाचार्य बलजीत गोयत ने पूर्व सैनिक रविंद्र कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नवनीत के सहयोग की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रयास अन्य लोगों को भी शिक्षण संस्थानों की मदद के लिए प्रेरित करते हैं। इस अवसर पर प्राध्यापक सुनील कुमार, मुख्य शिक्षक सुरेंद्र पातलान, प्रदीप कुमार और विद्यार्थी मौजूद रहे।