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इस अवसर पर मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि मजबूत आधारभूत ढांचा किसी भी क्षेत्र के विकास की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होता है। इसी उद्देश्य से नरवाना विधानसभा क्षेत्र के गांवों, ढाणियों, मोहल्लों और शहरी कॉलोनियों में सड़क सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि लोगों को बेहतर सड़कों के साथ-साथ बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध हों।उन्होंने कहा कि अच्छी सड़कें केवल आवागमन को सुगम नहीं बनातीं, बल्कि क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को भी गति देती हैं। बेहतर सड़क नेटवर्क से व्यापार और कारोबार को बढ़ावा मिलता है व निवेश की संभावनाएं मजबूत होती हैं। इससे क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होने के साथ शिक्षित युवाओं को भी लाभ मिलेगा।मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार प्रदेश के सभी क्षेत्रों में बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य करवा रही है। सरकार के लिए शासन का अर्थ जनसेवा और आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। नरवाना क्षेत्र में भी विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है।निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर जोर देते हुए मंत्री ने अधिकारियों और संबंधित एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सड़क निर्माण में निर्धारित मानकों का पूरी तरह पालन किया जाए। गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाओं में किसी तरह की अनियमितता या धांधली सामने आने पर इसे गंभीरता से लिया जाएगा। कार्यक्रम में पहुंचने पर आयोजन समिति की ओर से मंत्री का स्वागत किया गया। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच सड़क निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया गया। दोनों सड़कों के निर्माण से शहरवासियों को आवागमन में सुविधा मिलने की उम्मीद है।