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ढाणी निवासी राधेश्याम ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी मां दर्शना और मामा रात को घर में सो रहे थे, जबकि वह पत्नी और बच्चों के साथ दूसरे घर में थे। शुक्रवार तड़के करीब 3:30 बजे उनकी मां को घर में शोर सुनाई दिया। बाहर निकलने का प्रयास किया तो कमरे का गेट बाहर से बंद मिला। विज्ञापन

सूचना मिलने पर राधेश्याम मौके पर पहुंचे और मां को कमरे से बाहर निकाला। दूसरे कमरे का ताला टूटा मिला और सामान बिखरा पड़ा था। जांच में अलमारी से 60 हजार रुपये, सोने का मंगलसूत्र, दो अंगूठियां और एक जोड़ी बालियां गायब मिलीं। थाना प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की तलाश कर रही है। संवाद ढाणी निवासी राधेश्याम ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी मां दर्शना और मामा रात को घर में सो रहे थे, जबकि वह पत्नी और बच्चों के साथ दूसरे घर में थे। शुक्रवार तड़के करीब 3:30 बजे उनकी मां को घर में शोर सुनाई दिया। बाहर निकलने का प्रयास किया तो कमरे का गेट बाहर से बंद मिला।सूचना मिलने पर राधेश्याम मौके पर पहुंचे और मां को कमरे से बाहर निकाला। दूसरे कमरे का ताला टूटा मिला और सामान बिखरा पड़ा था। जांच में अलमारी से 60 हजार रुपये, सोने का मंगलसूत्र, दो अंगूठियां और एक जोड़ी बालियां गायब मिलीं। थाना प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की तलाश कर रही है। संवाद

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जींद। ढाणी में चोरी की वारदात को अंजाम देने आए चोरों ने घर में सो रही महिला को कमरे में बंद कर दिया और दूसरे कमरे का ताला तोड़कर 60 हजार रुपये नकद व सोने के जेवरात चोरी कर लिए। वारदात के बाद आरोपी दीवार फांदकर फरार हो गए। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।