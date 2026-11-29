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नर्सरी से प्रशिक्षण लेकर खिलाड़ी जिला और प्रदेश स्तर से आगे बढ़ते हुए राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं तक अपनी पहचान बना रहे हैं। अक्तूबर माह में मध्यप्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में नर्सरी के तीन खिलाड़ियों ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।इनमें लक्की ने अंडर-17 आयु वर्ग में दमखम दिखाया, जबकि मोहित और दीपांशु ने अंडर-19 आयु वर्ग में प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पहुंचना नर्सरी के खिलाड़ियों के लिए बड़ी उपलब्धि है। इससे दूसरे खिलाड़ियों को भी बेहतर प्रदर्शन करने और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है।कोच सुनीता खिलाड़ियों को कबड्डी की बारीकियों के साथ खेल में जरूरी फुर्ती, दमखम, तालमेल और रणनीति का अभ्यास करवाती हैं। सुबह और शाम होने वाले अभ्यास सत्र में खिलाड़ियों की क्षमता के अनुसार तैयारी कराई जाती है। उनका जोर खिलाड़ियों की तकनीक सुधारने के साथ उनमें अनुशासन और खेल भावना विकसित करने पर भी रहता है।खास बात यह है कि कोच सुनीता खुद भी कबड्डी की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी रह चुकी हैं। खेल का अनुभव होने के कारण वह खिलाड़ियों को प्रतियोगिताओं की तैयारी और मैदान में बेहतर प्रदर्शन करने के गुर सिखा रही हैं। नर्सरी शुरू होने के कुछ ही महीनों में तीन खिलाड़ियों का राष्ट्रीय प्रतियोगिता तक पहुंचना गांव की खेल प्रतिभाओं के लिए उत्साहजनक है। नियमित प्रशिक्षण और मेहनत से यहां के खिलाड़ियों को भविष्य में भी बेहतर अवसर मिलने की उम्मीद है।