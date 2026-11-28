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जींद। युवाओं को नशे से दूर रख खेल गतिविधियों से जोड़ने के उद्देश्य से 29 नवंबर को पिंडारा स्थित रॉयल खेल अकादमी में पंचगामा जिलास्तरीय एथलेटिक मीट आयोजित की जाएगी। आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए शनिवार को पंचगामा-17 के लीड ऑफिसर व हांसी के एसडीएम डॉ. राजेश खोथ ने टीम के साथ खेल अकादमी का निरीक्षण किया।उन्होंने मैदान और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ आयोजन से जुड़े सदस्यों को सौंपी गई जिम्मेदारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अपनी टीम के साथ 50 मीटर दौड़ भी लगाई। दौड़ में एसडीएम सबसे आगे रहे। उन्होंने आयोजन से जुड़े सदस्यों के साथ व्यवस्थाओं पर चर्चा की और कार्यक्रम को व्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाने के निर्देश दिए।आयोजन के तहत 29 नवंबर को सुबह नौ बजे महिला मटका दौड़ की प्रतिभागी पिंडारा पहुंचेंगी। इस प्रतियोगिता की जिम्मेदारी सीडीपीओ कांता यादव को सौंपी गई है। खिलाड़ियों के लिए विशेष रूप से पेंटिंग किए हुए मटके तैयार करवाए गए हैं। इसके अलावा पंचगामा-17 की महिला और पुरुष रस्साकशी टीमें भी तैयार हैं। खिलाड़ियों के लिए टी-शर्ट प्रिंटिंग का काम भी करवाया जा रहा है।आयोजन को लेकर उचाना की ग्राउंड विजिट टीम मैदान का निरीक्षण कर रही है और जरूरी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आयोजन से जुड़े मा. रामप्रसाद ने बताया कि पंचगामा एथलेटिक मीट का मकसद खेल प्रतिभाओं को मंच देना और अधिक से अधिक लोगों को खेलों के प्रति प्रेरित करना है।यह आयोजन सागरप्रीत हुड्डा, डीजीपी चंडीगढ़ के निर्देशानुसार युवाओं को नशे से दूर रखने और खेलों की ओर आकर्षित करने की पहल का हिस्सा है।