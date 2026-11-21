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सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के निदेशक डॉ. आदित्य दहिया ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में आईआरसीटीसी के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आगामी दिनों में विशेष रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को वाराणसी के प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन करवाए जाएंगे। यात्रा पर जाने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को रेल सफर के दौरान पर्यटक किट भी उपलब्ध करवाई जाएगी। योजना का लाभ 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के बुजुर्ग श्रद्धालु ले सकेंगे। इसके लिए परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। पात्र श्रद्धालु पोर्टल खुलने के बाद ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत इससे पहले प्रदेश के श्रद्धालुओं को अयोध्या और महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित श्री हजूर साहिब की निशुल्क यात्रा करवाई जा चुकी है। अब वाराणसी के लिए विशेष ट्रेन चलाने की तैयारी है।