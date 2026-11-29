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सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन की पहल पर गांव में देश की पहली बाल सरकार के गठन के लिए चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। विभिन्न पदों के लिए कुल 57 बच्चों को चुनाव चिह्न आवंटित किए गए हैं। अब ये बच्चे चुनाव प्रचार में जुटे हैं।इस बाल सरकार में मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, जिला पार्षद, ब्लॉक समिति सदस्य, सरपंच और पंच जैसे पद होंगे। खास बात यह है कि बाल सांसद और बाल जिला पार्षद के पद लड़कियों के लिए आरक्षित रखे गए हैं। इसका उद्देश्य गांव के नेतृत्व और निर्णय प्रक्रिया में बेटियों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। वहीं बाल पंच का चयन पर्ची डालकर किया जाएगा।पदों के अनुसार बाल मुख्यमंत्री के लिए 13, बाल सांसद के लिए सात, बाल विधायक के लिए 10, बाल जिला पार्षद के लिए आठ और बाल ब्लॉक समिति सदस्य के लिए छह चुनाव चिह्न जारी किए गए हैं। इसके अलावा बाल सरपंच और बाल पंच के उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं। इस तरह कुल 57 बच्चों को चुनाव चिह्न आवंटित किए गए हैं। चुनाव को बच्चों के लिए रोचक बनाने के लिए अलग-अलग पदों के अनुसार चुनाव चिह्न चुने गए हैं। सरपंच पद के चिह्न गांव की व्यवस्थाओं से जुड़े हैं, जिनमें तालाब और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जैसे प्रतीक शामिल हैं। खेलों से जुड़े प्रतीकों के साथ देवी-देवताओं के अस्त्रों को भी चुनाव चिह्न बनाया गया है। बाल सांसद के लिए सांविधानिक व्यवस्था से जुड़े प्रतीकों को शामिल किया गया है।करीब तीन महीने पहले सुनील जागलान के नेतृत्व में कालवन में बाल सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसके लिए बच्चों और अभिभावकों के साथ 15 से 20 बैठकें की गईं। गांव की सरपंच कविता ने बताया कि बीबीपुर मॉडल लागू होने और अब बाल सरकार के चुनाव से बच्चों में काफी उत्साह है। बच्चे अपने स्तर पर प्रचार कर रहे हैं और पूरा गांव इस पहल में सहयोग कर रहा है।सुनील जागलान ने कहा कि बाल सरकार केवल चुनाव कराने तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य बच्चों को गांव की समस्याओं से जोड़ना, समाधान सुझाने और पंचायत में अपनी बात रखने का अवसर देना है। बाल सरकार का पूरा मॉडल दस्तावेज के रूप में तैयार कर केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय को सौंपा जाएगा, ताकि देश की अन्य पंचायतों में भी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि बच्चों को सिर्फ संरक्षण नहीं, बल्कि नेतृत्व का अवसर भी मिलना चाहिए।