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27 से 29 नवंबर तक चलने वाले इस महोत्सव के पहले दिन विभिन्न कॉलेजों से पहुंचे विद्यार्थियों ने हरियाणवी लोक संस्कृति, संगीत, नृत्य और कला के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अलग-अलग मंचों पर हुई प्रस्तुतियों ने दर्शकों को हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत से रूबरू करवाया।उद्घाटन समारोह में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. डॉ. आरपी सैनी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम के पूर्व चेयरमैन राजेश गोयल और विमलेश गोयल विशिष्ट अतिथि रहे।युवा व सांस्कृतिक मामलों के निदेशालय के निदेशक अनिल कुमार, विश्वविद्यालय के ओएसडी विजय कुमार, हरियाणा कला परिषद के उपाध्यक्ष महेश जोशी और सहायक निदेशक भावना भी मौजूद रहे। दोपहर के सत्र में परीक्षा नियंत्रक डॉ. राजेश गोयल और डीन ऑफ कॉलेजेस डॉ. आनंद मलिक ने शिरकत की।महाविद्यालय पहुंचने पर प्राचार्या डॉ. अंजना लोहान, विद्यालय की प्राचार्या नीना गुप्ता, डॉ. नयनदीप और प्रबंधन समिति के प्रधान सुरेश सिंघल सहित अन्य पदाधिकारियों ने अतिथियों का स्वागत किया। अतिथियों ने लाला गौरी शंकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और पीर बाबा की मजार पर प्रार्थना की। इसके बाद दीप प्रज्वलन और वंदे मातरम के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ।इस दौरान युवा महोत्सव की सूचना पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। कुलपति प्रो. आरपी सैनी ने कहा कि युवा महोत्सव विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। ऐसे आयोजन युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ उन्हें अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर देते हैं। इनके माध्यम से नई पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ती है और कला के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होती है।