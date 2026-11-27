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जींद। जुलाना क्षेत्र के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक दिवंगत चौधरी फतेह सिंह के पुत्र शमशेर सिंह अहलावत के निधन पर शोक जताने के लिए शुक्रवार को गोहाना रोड स्थित उनके आवास पर राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक क्षेत्र की हस्तियां पहुंची।इनेलो के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला ने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी और उनके बेटे डॉ. गजेंद्र अहलावत को ढाढ़स बंधाया।अभय चौटाला ने कहा कि चौधरी शमशेर सिंह बेहद मिलनसार और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। वह समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलते थे। देवीलाल परिवार के साथ उनका पुराना और आत्मीय संबंध रहा है। उनके निधन से अहलावत परिवार ही नहीं, बल्कि जींद और जुलाना क्षेत्र की सामाजिक व राजनीतिक विरासत को बड़ी क्षति पहुंची है।उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की।कांग्रेस नेता संजीव बुआना और बलराम कटवाल ने भी शमशेर सिंह के सामाजिक योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भाईचारे और जनहित को प्राथमिकता दी। प्रशासन की ओर से पहुंची तहसीलदार शालिनी लाठर ने भी परिवार के प्रति संवेदना जताई।चौधरी शमशेर सिंह अहलावत की श्रद्धांजलि सभा 29 नवंबर, रविवार को चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित की जाएगी। सभा का समय दोपहर दो से तीन बजे तक रहेगा। शुक्रवार को उनके आवास पर जगदीप श्योकंद, हरवीर सिंह, रवि दलाल और हरदीप श्योकंद ने श्रद्धांजलि दी।