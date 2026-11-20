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अभियोजन पक्ष के अनुसार वर्ष 2018 में गांव भुसलाना में आपसी रंजिश के चलते झगड़ा हो गया था। इस दौरान गांव के ही अनुज ने धर्मेंद्र पर जान से मारने की नीयत से अवैध देसी पिस्तौल से फायर कर दिया था। गोली लगने से धर्मेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया था। घटना के बाद थाना सदर सफीदों में अनुज के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली थी।पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी अनुज को गिरफ्तार किया था। पूछताछ और उसकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल की गई देसी पिस्तौल भी बरामद की गई थी। पुलिस ने जांच के दौरान आवश्यक साक्ष्य जुटाकर अदालत में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने अनुज को दोषी करार दिया है।