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डीएसपी राजीव मिगलानी ने पत्रकार वार्ता में बताया कि 18 नवंबर को नागरिक अस्पताल जींद से उचाना थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि कसूहन निवासी राजू को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया है, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हमले में घायल नवाब, शंकर और कृष्ण का इलाज चल रहा था।पुलिस के अनुसार, घायल नवाब ने बयान में बताया कि 18 नवंबर की सुबह करीब पांच बजे पुलिस राहुल और गौरव को सिविल लाइन में हुई बाइक चोरी के मामले में पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई थी। इसके बाद राहुल और गौरव के परिजनों को शक हुआ कि नवाब के पिता कृष्ण ने उनकी मुखबिरी की है।इसी रंजिश में आरोपियों ने शाम को उनके परिवार पर लाठी-डंडों और गंडासों से हमला कर दिया। हमले में राजू, शंकर और कृष्ण गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन राजू को इलाज के लिए नागरिक अस्पताल जींद लेकर पहुंचे लेकिन चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। नवाब की शिकायत पर पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने चार विशेष टीमें गठित की थीं। छह आरोपियों को राउंडअप कर पीड़ित परिवार से उनकी शिनाख्त करवाई गई। इसके बाद परिवार शव उठाने पर सहमत हुआ। वहीं नवाब ने चेतावनी दी कि अन्य आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो परिवार डीसी कार्यालय के बाहर धरना देगा।आपसी रंजिश या किसी विवाद में कानून हाथ में न लें और किसी भी घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दें। हिंसक घटनाओं में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कसूहन गांव में हत्या के मामले में सात आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अन्य आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की चार टीम काम कर रही हैं।