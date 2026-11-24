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सुबह से ही गुरुद्वारों में संगतों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। श्रद्धालुओं ने गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष मत्था टेककर परिवार और समाज की सुख-समृद्धि की अरदास की। वहीं, संगतों ने सेवा और गुरु का अटूट लंगर तैयार करने में बढ़-चढ़कर भाग लिया।गुरुद्वारा बंदा बहादुर साहिब में हजूरी रागी भाई गुरजीत सिंह के जत्थे ने गुरबाणी कीर्तन कर संगत को निहाल किया। सिंह सभा गुरुद्वारा भारत सिनेमा रोड पर भाई सतबीर सिंह और भाई ऋषिपाल सिंह ने गुरबाणी के शब्दों का गायन किया।रेलवे जंक्शन स्थित सिंह सभा गुरुद्वारा में भाई संतोख सिंह और भाई जसवंत सिंह ने शबद कीर्तन के माध्यम से गुरु नानक देव जी की महिमा का बखान किया। उन्होंने संगत को गुरु जी के जीवन और उनकी शिक्षाओं से अवगत करवाया। दोपहर बाद विभिन्न गुरुद्वारों में अटूट लंगर बरताया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।गुरुद्वारा मंजी साहिब के हेड ग्रंथी ज्ञानी मनजोत सिंह ने कहा कि गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं आज भी समाज को सही दिशा दिखाने का काम कर रही हैं। उन्होंने संदेश दिया कि प्रत्येक व्यक्ति में परमात्मा का वास है। इसलिए धर्म, जाति, लिंग और क्षेत्र के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कार्यकारिणी सदस्य सरदार करनैल सिंह निम्नाबाद ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने नाम जपने, सेवा करने और मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी।गुरुद्वारा साहिब के हजूरी रागी भाई जसबीर सिंह ने गुरबाणी शब्दों का गायन किया। इसके बाद नानकसर साहिब पंजाब से पहुंचे भाई गुरमुख सिंह और करनाल से आए भाई चरणजीत सिंह ने सतगुरु नानक प्रगटिया, मिटी धुंध जग चानन होया शब्द की व्याख्या कर गुरु नानक देव जी के जीवन और उनके संदेशों पर प्रकाश डाला।