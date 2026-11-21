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उन्होंने बताया कि 18 नवंबर से 3 दिसंबर 2026 तक आयोजित देशव्यापी यात्रा पंजाब के जालंधर स्थित डेरा सचखंड बल्लां से शुरू हुई है। करीब 2402 किलोमीटर का सफर तय कर यह यात्रा 47 शहरों से गुजरते हुए वाराणसी स्थित सद्गुरु रविदास जी की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर में संपन्न होगी।जरावता ने बताया कि हरियाणा में 25, 26 और 28 नवंबर को मुख्य यात्रा आठ जिलों यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल से गुजरेगी। अन्य 15 जिलों में उपयात्राएं निकाली जाएंगी। 25 नवंबर को उमरी में मुख्यमंत्री की जनसभा के बाद कुरुक्षेत्र में रात्रि विश्राम होगा। 26 नवंबर को करनाल, पानीपत और सोनीपत के बहालगढ़ में जनसभा होगी। 28 नवंबर को फरीदाबाद में जनसभा के बाद यात्रा पलवल और होडल होते हुए उत्तर प्रदेश रवाना होगी।उन्होंने कहा कि सद्गुरु रविदास महाराज ने समानता, सम्मान, स्वाभिमान और भाईचारे का संदेश दिया, जो पूरी मानवता के लिए प्रेरणास्रोत है। इस दौरान अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अजय खुंडिया, जिला मीडिया प्रभारी राकेश बैरागी हाट और जिला महामंत्री पुष्पा तायल मौजूद रहे।