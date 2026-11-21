Jind News: पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने ओमप्रकाश रंगा के निधन पर जताया शोक
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 11:03 PM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 11:03 PM IST
विज्ञापन
जींद। हरियाणा पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन जींद की कार्यकारिणी की बैठक प्रधान बीबी गोयल की अध्यक्षता में हुई। इसमें एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य एवं स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर ओमप्रकाश रंगा के निधन पर दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। सदस्यों ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवार को दुख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की। एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी सुरेंद्र वर्मा और प्रधान बीबी गोयल ने बताया कि करीब 80 वर्षीय ओमप्रकाश रंगा का 19 नवंबर को निधन हो गया था। उनकी तेरहवीं की रस्म 27 नवंबर को पटियाला चौक के नजदीक राज नगर स्थित उनके निवास पर होगी। उनका आवास राजकीय आईटीआई के पास है। परिजनों के अनुसार ओमप्रकाश रंगा अपने पीछे दो विवाहित बेटे देवेंद्र और वीरेंद्र, दो विवाहित बेटियां और नाती-पोतों सहित भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं। वे एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य थे। उनके निधन पर प्रधान बीबी गोयल, संरक्षक दर्शनलाल गुलाटी, सतबीर खटकड़ ने शोक व्यक्त किया। संवाद
विज्ञापन