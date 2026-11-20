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बैठक में वक्ताओं ने कहा कि स्वर्ग आश्रम की यह भूमि पिछले करीब 100 वर्षों से श्मशान घाट के रूप में इस्तेमाल होती आ रही है। यह छत्तीस बिरादरी के समाज की सामूहिक भूमि है। ऐसे में यहां नगर परिषद कार्यालय और डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण करना समाज की भावनाओं और परंपराओं के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद के पास अन्य स्थानों पर भी जमीन उपलब्ध है, इसलिए इन भवनों का निर्माण कहीं दूसरी जगह करवाया जाना चाहिए। विज्ञापन

बैठक में प्रस्ताव पारित कर सरकार और प्रशासन से इस भूमि पर प्रस्तावित निर्माण कार्य रोकने की मांग की गई। इस अवसर पर राजेंद्र पाल गुप्ता, मोहन प्रकाश गुप्ता एडवोकेट, राजेश शर्मा एडवोकेट, बीरबल शर्मा, सतपाल मोर, हंसराज समैन, मोहन लाल गर्ग, ईश्वर गोयल, जयदेव बंसल, नरेश चंद और जय भगवान सिंगला मौजूद रहे। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि स्वर्ग आश्रम की यह भूमि पिछले करीब 100 वर्षों से श्मशान घाट के रूप में इस्तेमाल होती आ रही है। यह छत्तीस बिरादरी के समाज की सामूहिक भूमि है। ऐसे में यहां नगर परिषद कार्यालय और डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण करना समाज की भावनाओं और परंपराओं के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद के पास अन्य स्थानों पर भी जमीन उपलब्ध है, इसलिए इन भवनों का निर्माण कहीं दूसरी जगह करवाया जाना चाहिए।बैठक में प्रस्ताव पारित कर सरकार और प्रशासन से इस भूमि पर प्रस्तावित निर्माण कार्य रोकने की मांग की गई। इस अवसर पर राजेंद्र पाल गुप्ता, मोहन प्रकाश गुप्ता एडवोकेट, राजेश शर्मा एडवोकेट, बीरबल शर्मा, सतपाल मोर, हंसराज समैन, मोहन लाल गर्ग, ईश्वर गोयल, जयदेव बंसल, नरेश चंद और जय भगवान सिंगला मौजूद रहे।

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नरवाना। बाबा गैबी साहब मंदिर के समीप स्थित स्वर्ग आश्रम की भूमि पर नगर परिषद के नए कार्यालय और डिजिटल लाइब्रेरी के प्रस्तावित निर्माण को लेकर सर्वजातीय समाज ने विरोध जताया है। इस मुद्दे पर पुरानी अनाज मंडी स्थित अनाज मंडी एसोसिएशन के कार्यालय में विभिन्न बिरादरियों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि समाज के प्रतिनिधि कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी से मिलकर प्रस्तावित निर्माण पर रोक लगाने और मामले में हस्तक्षेप करने की मांग करेंगे।