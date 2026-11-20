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जींद। आठवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2026 के लिए प्रदेशभर में छह खेलों के चयन ट्रायल आयोजित किए जा रहे हैं। अपनी प्रतिभा दिखाने का जींद के खिलाड़ियों को भी मौका मिलेगा।ट्रायल 22 और 23 नवंबर को भिवानी, सोनीपत, करनाल, रोहतक और पंचकूला में होंगे। चयनित खिलाड़ियों को तेलंगाना में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा।जिला खेल अधिकारी रामपाल ने बताया कि भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से आठवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 11 से 22 दिसंबर तक तेलंगाना में किया जाएगा।इसके लिए कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, मल्लखंभ और वॉलीबॉल के खिलाड़ियों के ट्रायल लिए जाएंगे। जिले के इच्छुक खिलाड़ी अपने खेल के अनुसार निर्धारित तिथि और स्थान पर पहुंचकर चयन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।