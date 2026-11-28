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निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, मीना परमार सुबह दस बजे जिला कारागार पहुंचेंगी। यहां वह जेल की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगी और बंदियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं तथा सुविधाओं के बारे में जानकारी लेंगी। साथ ही जेल अधिकारियों से भी व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा करेंगी। इसके बाद सुबह 11:30 बजे वह चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय पहुंचेंगी। विज्ञापन

दौरे के दौरान नागरिक अस्पताल में पिछले कई दिनों से मरीजों के साथ मारपीट के सामने आ रहे प्रकरण को लेकर भी संबंधित अधिकारियों से बातचीत किए जाने की संभावना है। अस्पताल में मरीजों की सुरक्षा और उपचार के दौरान होने वाली घटनाओं को लेकर अधिकारियों से स्थिति की जानकारी ली जाएगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, मीना परमार सुबह दस बजे जिला कारागार पहुंचेंगी। यहां वह जेल की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगी और बंदियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं तथा सुविधाओं के बारे में जानकारी लेंगी। साथ ही जेल अधिकारियों से भी व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा करेंगी। इसके बाद सुबह 11:30 बजे वह चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय पहुंचेंगी।दौरे के दौरान नागरिक अस्पताल में पिछले कई दिनों से मरीजों के साथ मारपीट के सामने आ रहे प्रकरण को लेकर भी संबंधित अधिकारियों से बातचीत किए जाने की संभावना है। अस्पताल में मरीजों की सुरक्षा और उपचार के दौरान होने वाली घटनाओं को लेकर अधिकारियों से स्थिति की जानकारी ली जाएगी।

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जींद। हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष मीना परमार 30 नवंबर को जींद दौरे पर आएंगी। इस दौरान वह जिला कारागार का निरीक्षण करने के साथ बंदियों और जेल अधिकारियों से बातचीत करेंगी। इसके बाद चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। उनके दौरे को लेकर संबंधित विभागों की ओर से तैयारियां की जाएंगी।