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नेताओं को चुनावी वादों के बजाय विकास के काम करके दिखाने चाहिए। वे एक लाइब्रेरी बनवाएं तो वह दो बनवाने को तैयार हैं। खटकड़ गांव में बेटियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारंभ करने पहुंचे बेनीवाल ने स्पष्ट किया कि उनका चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। उनका उद्देश्य राजनीति करना नहीं, बल्कि क्षेत्र की बेटियों और युवाओं को शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाना है।बेनीवाल ने कहा कि उचाना हलका कई बार सत्ता में रहा है। वर्तमान विधायक भी सरकार में हैं और इससे पहले की सरकारों में भी हलके का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता सत्ता में रहे हैं। इसके बावजूद यह बेहद दुखद है कि जिस गांव में कॉलेज होना चाहिए, वहां लाइब्रेरी तक का अभाव है।उन्होंने कहा कि खटकड़ गांव की आबादी के हिसाब से यहां पांच लाइब्रेरी होनी चाहिए थीं। आज भी गांवों के सरपंच लाइब्रेरी बनवाने की मांग कर रहे हैं। जींद क्षेत्र के लोग भोले हैं, उनका दिल बड़ा है, लेकिन अब उन्हें भावनाओं के साथ दिमाग से भी फैसला लेना होगा। इस बार उचाना के लोगों ने आम परिवार के युवा को विधायक बनाकर अच्छा फैसला किया है।बेनीवाल ने कहा कि उचाना हलके में पानी की समस्या है और बेरोजगारी भी ज्यादा है। किसानों को अपनी जमीन बचानी होगी और युवाओं को नशे से दूर रखना होगा। बेटियां शिक्षित होंगी तो आगे बढ़ेंगी और नौकरी प्राप्त कर सकेंगी।पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस नेता पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह द्वारा वोट चोरी के लगाए जा रहे आरोपों से जुड़े सवाल पर जसविंद्र मीन बेनीवाल ने कहा कि बृजेंद्र सिंह पढ़े-लिखे हैं और आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। उन्हें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। वे एक लाइब्रेरी बनवाएं और एक लाइब्रेरी वे बनवाएंगे। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि आधे गांवों में वे लाइब्रेरी बनवाएंगे और आधे गांवों में बृजेंद्र सिंह बनवाएं। उचाना से चुनाव लड़ने का उनका कोई इरादा नहीं है।उन्होंने कहा कि 1962 से नेता खेतों तक पानी पहुंचाने, सड़कें पक्की करवाने और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने के वादे करते आ रहे हैं, लेकिन लोगों को उनसे पूछना चाहिए कि उनके अपने गांव में लाइब्रेरी है या नहीं और अस्पतालों की व्यवस्था कैसी है। वोट चोरी के आरोपों पर उन्होंने कहा कि वोट चोरी नहीं, दिल चोरी करना पड़ता है।