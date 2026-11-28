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जींद। सर्दी के मौसम में धुंध और कम दृश्यता के चलते रेल परिचालन प्रभावित होने की आशंका के बीच रेलवे ने जींद-दिल्ली पैसेंजर ट्रेनों को तीन महीने के लिए रद रखने का निर्णय लिया है।ट्रेन नंबर 54031 और 54034 आगामी एक दिसंबर से 28 फरवरी तक संचालित नहीं होंगी। इस फैसले से जींद, रोहतक, बहादुरगढ़ और दिल्ली के बीच रोजाना सफर करने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खासकर नौकरीपेशा लोगों, विद्यार्थियों और दैनिक यात्रियों को आवागमन के लिए वैकल्पिक साधनों पर निर्भर रहना पड़ेगा।रेलवे के इस निर्णय का असर केवल जींद और दिल्ली के यात्रियों पर ही नहीं बल्कि बीच के स्टेशनों से यात्रा करने वाले लोगों पर भी पड़ेगा।अब यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना अन्य ट्रेनों के समय के अनुसार बनानी होगी। वहीं, बस या निजी वाहनों से सफर करने के कारण यात्रियों का समय और खर्च भी बढ़ सकता है।