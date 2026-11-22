Jind News: चेयरमैन के एक साल का कार्यकाल पूरा होने पर लगाया स्वास्थ्य जांच शिविर, 225 लोगों की जांच
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 10:41 PM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 10:41 PM IST
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जींद। मंडी में दिनभर कामकाज और भाग-दौड़ के बीच अपने स्वास्थ्य की अनदेखी करने वाले आढ़तियों, मुनीमों और कामगारों के लिए मार्केट कमेटी की ओर से विशेष पहल की गई। मार्केट कमेटी चेयरमैन मनीष उर्फ बबलू गोयल के एक साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में कमेटी परिसर में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया।
इसमें मेदांता अस्पताल से पहुंची चिकित्सकों की टीम ने करीब 225 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की और जरूरतमंदों को निशुल्क दवाइयां वितरित कीं। शिविर सुबह 11 बजे से शाम पांच बजे तक चला। शिविर में एक्सरे, ईसीजी, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और कैल्शियम जांच की सुविधा उपलब्ध करवाई गई।
शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे विधानसभा डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिढ़ा के बेटे रुद्राक्ष मिढ़ा ने कहा कि विशेष अवसर को स्वास्थ्य जांच शिविर के रूप में मनाना सराहनीय पहल है। मंडी के आढ़तियों और मुनीमों का काम भाग-दौड़ और तनाव भरा होता है, जबकि मजदूर दिनभर शारीरिक मेहनत करते हैं। ऐसे में नियमित स्वास्थ्य जांच जरूरी है।
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मंडी के लोगों की सुविधाएं प्राथमिकता : बबलू गोयल
चेयरमैन मनीष उर्फ बबलू गोयल ने कहा कि मार्केट कमेटी परिसर में पहली बार ऐसा शिविर लगाया गया है। उनका प्रयास है कि मंडी में आने वाले आढ़तियों और किसानों को परेशानी न हो। मंडी में काम करने वाले लोगों के स्वास्थ्य और सुविधाओं का ध्यान रखना भी उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। इस मौके पर वाइस चेयरमैन हरिदास सैनी, सचिव संजीव कुमार और सतप्रकाश गोयल सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।
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इसमें मेदांता अस्पताल से पहुंची चिकित्सकों की टीम ने करीब 225 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की और जरूरतमंदों को निशुल्क दवाइयां वितरित कीं। शिविर सुबह 11 बजे से शाम पांच बजे तक चला। शिविर में एक्सरे, ईसीजी, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और कैल्शियम जांच की सुविधा उपलब्ध करवाई गई।
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शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे विधानसभा डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिढ़ा के बेटे रुद्राक्ष मिढ़ा ने कहा कि विशेष अवसर को स्वास्थ्य जांच शिविर के रूप में मनाना सराहनीय पहल है। मंडी के आढ़तियों और मुनीमों का काम भाग-दौड़ और तनाव भरा होता है, जबकि मजदूर दिनभर शारीरिक मेहनत करते हैं। ऐसे में नियमित स्वास्थ्य जांच जरूरी है।
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मंडी के लोगों की सुविधाएं प्राथमिकता : बबलू गोयल
चेयरमैन मनीष उर्फ बबलू गोयल ने कहा कि मार्केट कमेटी परिसर में पहली बार ऐसा शिविर लगाया गया है। उनका प्रयास है कि मंडी में आने वाले आढ़तियों और किसानों को परेशानी न हो। मंडी में काम करने वाले लोगों के स्वास्थ्य और सुविधाओं का ध्यान रखना भी उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। इस मौके पर वाइस चेयरमैन हरिदास सैनी, सचिव संजीव कुमार और सतप्रकाश गोयल सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।