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इसमें मेदांता अस्पताल से पहुंची चिकित्सकों की टीम ने करीब 225 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की और जरूरतमंदों को निशुल्क दवाइयां वितरित कीं। शिविर सुबह 11 बजे से शाम पांच बजे तक चला। शिविर में एक्सरे, ईसीजी, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और कैल्शियम जांच की सुविधा उपलब्ध करवाई गई।शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे विधानसभा डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिढ़ा के बेटे रुद्राक्ष मिढ़ा ने कहा कि विशेष अवसर को स्वास्थ्य जांच शिविर के रूप में मनाना सराहनीय पहल है। मंडी के आढ़तियों और मुनीमों का काम भाग-दौड़ और तनाव भरा होता है, जबकि मजदूर दिनभर शारीरिक मेहनत करते हैं। ऐसे में नियमित स्वास्थ्य जांच जरूरी है।मंडी के लोगों की सुविधाएं प्राथमिकता : बबलू गोयलचेयरमैन मनीष उर्फ बबलू गोयल ने कहा कि मार्केट कमेटी परिसर में पहली बार ऐसा शिविर लगाया गया है। उनका प्रयास है कि मंडी में आने वाले आढ़तियों और किसानों को परेशानी न हो। मंडी में काम करने वाले लोगों के स्वास्थ्य और सुविधाओं का ध्यान रखना भी उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। इस मौके पर वाइस चेयरमैन हरिदास सैनी, सचिव संजीव कुमार और सतप्रकाश गोयल सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।