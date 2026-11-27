हरियाणा बना खेलों का हब, खिलाड़ी दुनिया में चमका रहे प्रदेश का नाम : गौरव गौतम
रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:49 PM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:49 PM IST
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जींद। हरियाणा खेलों का हब बन चुका है और प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। खिलाड़ियों को अनुशासन, मेहनत और खेल भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यह बात खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने शुक्रवार को मोतीलाल पब्लिक स्कूल में तीन दिवसीय वार्षिक खेल प्रतियोगिता मेगा गाला-5.0 के शुभारंभ पर कही।
खेल राज्य मंत्री ने मशाल जलाकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ खेलों का भी जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। खेल शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के साथ आत्मविश्वास, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना विकसित करते हैं। खेलों से जुड़ा युवा नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहकर सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ता है। इस दौरान खेल मंत्री ने प्रतीकात्मक रूप से बैडमिंटन और शूटिंग में भी हाथ आजमाए व खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया।
स्कूल में आयोजित तीन दिवसीय प्रतियोगिता में कबड्डी, खो-खो, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कैरम, शतरंज और रिले रेस सहित विभिन्न खेलों के मुकाबले करवाए जाएंगे। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष तेजेंद्र ढुल, चेयरमैन संदीप दहिया, प्रधानाचार्य रविंद्र कुमार, मुख्य समन्वयक सुरेंद्र सैनी व अन्य मौजूद रहे। संवाद
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खेल राज्य मंत्री ने मशाल जलाकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ खेलों का भी जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। खेल शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के साथ आत्मविश्वास, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना विकसित करते हैं। खेलों से जुड़ा युवा नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहकर सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ता है। इस दौरान खेल मंत्री ने प्रतीकात्मक रूप से बैडमिंटन और शूटिंग में भी हाथ आजमाए व खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया।
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स्कूल में आयोजित तीन दिवसीय प्रतियोगिता में कबड्डी, खो-खो, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कैरम, शतरंज और रिले रेस सहित विभिन्न खेलों के मुकाबले करवाए जाएंगे। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष तेजेंद्र ढुल, चेयरमैन संदीप दहिया, प्रधानाचार्य रविंद्र कुमार, मुख्य समन्वयक सुरेंद्र सैनी व अन्य मौजूद रहे। संवाद
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