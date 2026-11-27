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खेल राज्य मंत्री ने मशाल जलाकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ खेलों का भी जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। खेल शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के साथ आत्मविश्वास, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना विकसित करते हैं। खेलों से जुड़ा युवा नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहकर सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ता है। इस दौरान खेल मंत्री ने प्रतीकात्मक रूप से बैडमिंटन और शूटिंग में भी हाथ आजमाए व खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया।स्कूल में आयोजित तीन दिवसीय प्रतियोगिता में कबड्डी, खो-खो, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कैरम, शतरंज और रिले रेस सहित विभिन्न खेलों के मुकाबले करवाए जाएंगे। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष तेजेंद्र ढुल, चेयरमैन संदीप दहिया, प्रधानाचार्य रविंद्र कुमार, मुख्य समन्वयक सुरेंद्र सैनी व अन्य मौजूद रहे। संवाद