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जींद। श्री श्याम बाबा के जन्मोत्सव पर शुक्रवार को लाडले श्याम के सेवा समिति की ओर से भव्य निशान यात्रा निकाली गई। हिंदू कन्या कॉलेज, सफीदों रोड से शुरू हुई यात्रा का शुभारंभ डॉ. राजकुमार गोयल ने ज्योत प्रज्वलित कर किया। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने निशान लेकर भाग लिया। बाबा के सुसज्जित रथ और गणेश, शिव, हनुमान व राधा-कृष्ण की झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। यात्रा गांधी नगर, गोहाना रोड व पालिका बाजार से होते हुए बनखंड महादेव मंदिर पहुंची। डॉ. गोयल ने कहा कि धार्मिक आयोजन समाज में प्रेम, भाईचारे और एकता को मजबूत करते हैं। इस दौरान समिति प्रधान नरेंद्र बंसल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। संवाद