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विभागवार आंकड़ों पर नजर डालें तो सामान्य चिकित्सा विभाग में सबसे अधिक 2 लाख 13 हजार 437 मरीजों की ओपीडी रही। इसके बाद स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में 87 हजार 618 मरीज पहुंचे। दंत रोग विभाग में 53 हजार 103 और नेत्र रोग विभाग में 52 हजार 431 मरीजों ने परामर्श लिया। हड्डी रोग विभाग में 29 हजार 600 और बाल रोग विभाग में 27 हजार 55 मरीजों की ओपीडी दर्ज की गई।जिला नागरिक अस्पताल जींद में सामान्य चिकित्सा विभाग में सबसे अधिक 84 हजार 177 मरीज पहुंचे। स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में 46 हजार 932, दंत रोग विभाग में 37 हजार 932 और नेत्र रोग विभाग में 37 हजार 222 मरीजों ने उपचार करवाया। मानसिक रोग विभाग में 23 हजार 735 और सामान्य सर्जरी विभाग में 26 हजार 596 मरीज पहुंचे।नागरिक अस्पताल नरवाना में सामान्य चिकित्सा विभाग की ओपीडी 67 हजार 910 रही। स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में 27 हजार 545 और नेत्र रोग विभाग में 15 हजार 209 मरीज पहुंचे। सफीदों अस्पताल में सामान्य चिकित्सा विभाग में 61 हजार 350, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में 13 हजार 141 और दंत रोग विभाग में 5 हजार 315 मरीजों की ओपीडी रही।जिले के सरकारी अस्पतालों में प्रतिदिन दो हजार से अधिक मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं। स्वास्थ्य विभाग का प्रयास है कि मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं, ताकि जरूरतमंद लोगों को सरकारी अस्पतालों में ही बेहतर उपचार मिल सके।