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उन्होंने सफाई अभियान की कमान संभालते हुए विभिन्न क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और कर्मचारियों के साथ मिलकर अभियान को आगे बढ़ाया। इस दौरान रोहतक रोड से बतख चौक तक विशेष सफाई अभियान चलाया गया। अभियान के तहत भिवानी रोड, जेडी-7 रोड, गोहाना रोड, सफीदों रोड, देवीलाल चौक, यूनिवर्सिटी रोड, अपोलो रोड, पटियाला चौक, कुंदन सिनेमा और बतख चौक सहित शहर के प्रमुख मार्गों पर सफाई करवाई गई।सड़क किनारे जमा कचरे और सार्वजनिक स्थानों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया। चेयरपर्सन डॉ. अनुराधा सैनी ने कहा कि वह जींद की बेटी हैं और शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखना उनकी पहली जिम्मेदारी है।शहरवासियों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना और जींद को बेहतर सुविधाओं वाला शहर बनाना उनका संकल्प है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारी लगातार मेहनत कर रहे हैं। सफाई कर्मचारियों की भूमिका इस अभियान में सबसे महत्वपूर्ण है। उनके साथ खुद मैदान में उतरने का उद्देश्य उनका उत्साह बढ़ाने के साथ आमजन को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है।उन्होंने कहा कि नगर परिषद का लक्ष्य केवल सड़कों से कचरा उठाना नहीं, बल्कि शहर को स्वच्छ, व्यवस्थित और आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाना है। पिछले चार वर्षों में हुए विकास कार्य भी इसी सोच के साथ करवाए गए हैं। प्रत्येक वार्ड में नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने और शेष समस्याओं का समाधान करने के प्रयास जारी हैं।इस अवसर पर चेयरपर्सन प्रतिनिधि गोविंद सैनी, पार्षद प्रतिनिधि हरफूल सैनी, पार्षद प्रवीन देवी, दरोगा बिजेंद्र और कर्मचारी सोहन, सुनील, सुरेश, सूरजमल, संतरो देवी, कविता देवी, संतोष रानी और सुदेश रानी मौजूद रहे।डॉ. अनुराधा सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन ने देशभर में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है। उन्होंने दुकानदारों, व्यापारिक संगठनों और आम नागरिकों से अपील की कि वे घरों और दुकानों के आसपास सफाई रखें। कचरा निर्धारित स्थानों पर डालें और नालियों व सड़कों पर कूड़ा न फेंकें।